Ryanairu dochází dech, škrtá lety nejen z Prahy. Ambice rozpínavých aerolinek pohřbila druhá vlna

PRAHA Optimismus, který leteckým společnostem po jarním zastavení vnukly letní měsíce, na podzim nekompromisně utichl. Seznamy nedávno obnovených linek se znovu výrazně krátí. Rozsáhlé rušení svých letů oznámil také irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Zcela zmizí z Ostravy, výrazně ale proškrtal také lety z Prahy i Brna – a to navzdory původním plánům, že místo ohrožených Smartwings ovládne česká letiště.

Boeing 737 MAX by se mohl vrátit do vzduchu do konce roku. Úpravy jsou dostatečné, říká šéf EASA

Poté, co ČSA na podzim zrušily několik linek, se Ryanairu podařilo dostat v Ruzyni na pár týdnů na vrchol. Nyní se však stahuje do pozadí. A nejen v Praze – nejméně do konce března po sedmi letech zcela opouští Ostravu a o spoj do italského Bergama přijde také Brno. Na zimu se pozastaví i Londýn. Už tak nedostatečně využívaným letištím v Česku zasadil nízkonákladový dopravce další ránu.

Velké škrty Ryanairu však nejsou zanedbatelné ani pro největší Letiště Václava Havla. Část linek zmizela jen ze zimního letového řádu, pět jich však irský dopravce zrušil úplně. Končí spojení do Košic, v létě se neobnoví ani lety na Korfu, do Eindhovenu, Boloni a Amánu. Pauzu si přes zimu udělají linky z Prahy do Göteborgu, Kodaně, Madridu, Bordeaux, Bournemouthu, Dublinu a Liverpoolu. Další destinace byly zrušeny už dříve. A u zbylých Ryanair omezí frekvenci.

,Nahradíme Smartwings´

Ještě koncem května, kdy se jednalo o státní pomoci tuzemské Smartwings Group, do níž patří také České aerolinie (ČSA), přitom šéf Ryanairu Michael O’Leary zmínil, že by je v případě krachu mohl irský dopravce v Praze nahradit.

Před koronavirovou krizí provozoval v Česku přes tři desítky pravidelných linek a po Smartwings byl tak druhým největším dopravcem na letišti. „Pokud by padly, tak Ryanair a další společnosti jistě budou ochotné tu kapacitu v Praze zaplnit. Praha je velmi atraktivní destinace a my všichni tu své kapacity budeme navyšovat,“ řekl tehdy.

Převzít charterové lety chtěla největší nízkonákladová společnost prostřednictvím své dceřiné aerolinky Buzz. Druhá vlna pandemických omezení však ambice rozpínavého Ryanairu pohřbila.

Letní optimismus v letectví vychladl. Končí první obnovené linky, dovolenkáři musí počítat s komplikacemi

Tuzemská letiště navíc nejsou zdaleka jediná, ze kterých se stahuje. V týž den, kdy společnost vyškrtla desítky linek, zároveň oznámila, že oproti původnímu očekávání omezí letošní zimní kapacity o další třetinu. Oproti loňsku tak bude na 40 procentech provozu. Mimo jiné, firma zcela uzavřela své základny v Corku, Shannonu a Toulouse. K tomu ještě výrazně omezí působení v Belgii, Německu, Španělsku, Portugalsku a Rakousku. Informoval o tom server Zdopravy.cz. Z redukce a slabé poptávky viní Ryanair chyby vlád při zvládání pandemie koronaviru.



Omezují i další low-costy

Jak se vyvíjí pandemická situace, stahují se mračna nad letectvím po celé Evropě, teprve nedávno obnovené spoje ruší i další dopravci. Jen z Ruzyně podle mluvčí Letiště Praha Kateřiny Pavlíkové dopravci v minulých týdnech postupně přestali létat do více než 20 dříve obnovených destinací – to je zhruba čtvrtina z letního provozu.



Že budou dopravci rušit i další lety, se podle mluvčí dá očekávat. Ve snaze ušetřit část nákladů v době, kdy prodělává kolem sta milionů korun měsíčně, pražská vzdušná brána od prosince omezí noční provoz. „I nadále si však cestující mohou vybrat z desítek destinací, do kterých mohou z pražského letiště letět přímo. Vždy je však důležité, aby si zjistili konkrétní podmínky vycestování do své cílové destinace,“ dodává Pavlíková.