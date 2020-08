Rychlodráha z Prahy do Drážďan bude hotová do roku 2035. Stavba české části vyjde na 198 miliard

Praha Rychlodráha z Prahy do Drážďan včetně odbočné větve do Mostu by mohla být hotová v roce 2035, výstavba české části vyjde na 198 miliard korun. V Německu se počítá s investicemi kolem 32 miliard korun. Vyplývá to ze studie proveditelnosti, kterou dnes prezentovalo sdružení CEDOP-EGIS.

Zpracování studie nabralo v minulých měsících zpoždění, kvůli kterému Správa železnic se sdružením rozvázala smlouvu a oznámila, že ji dokončí sama. Studii proveditelnosti ve verzích CEDOP a Správy železnic by měla v září posuzovat Centrální komise ministerstva dopravy. Poté by měla začít investiční příprava.



Studie od CEDOP počítá s šestiletou přípravou a následně výstavbou během deseti let. Scénář ministerstva dopravy a Správy železnic počítá s dokončením všech čtyř etap do roku 2040.

Rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu.

Podle ředitele CEDOP Petra Šlegra nejde o jednu trať, ale celou železniční síť o délce 295 kilometrů. Projekt je podle něj ekonomicky výhodný. „Vnitřní výnosové procento vychází na 9,83 procenta, přičemž ekonomicky efektivní projekty se počítají zhruba od pěti procent,“ uvedl.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se trať potká s nynějším koridorem, který vede podél Labe do Ústí a dále Děčína a Drážďan. V Lovosicích vysokorychlostní dráha překoná řeku a povede do Litoměřic a dále tunelem po pravém břehu do Ústí, kde znovu překlene Labe. Nové centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami a vyústí už v Německu.