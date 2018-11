Samoříditelná auta jako nevěstinec na kolečkách? Podle studie se vozy bez řidičů budou využívat různě

WASHINGTON/PRAHA Vzestup autonomních vozů by mohl mít za následek přemístění některých zaměstnanců, změnu v byznysu taxikářů, ale také nové místo, kde lidé mohou mít sex, možná i za peníze. To vše plyne z nové studie s poměrně nezáživným názvem „Autonomní vozidla a budoucnost městského cestovního ruchu“.

Vědci, kteří studovali pohostinství a technologie ve Velké Británii, se letos spojili, aby prozkoumali, jak mohou pokroky v automatizované dopravě přetvářet cestovní ruch po celém světě.



Spoluautoři studie Scott Cohen, profesor cestovního ruchu na univerzitě v Surrey, a Debbie Hopkinsová z Oxfordské univerzity, zjistili, že autonomní vozidla mají potenciál umožnit lidem mnohem více než jenom Uber taxíky bez řidičů.

Autonomní vůz místo postele

„Je to přirozený závěr, že se sex v autonomních vozidlech stane fenoménem,“ řekl Scott Cohen pro The Washington Post. Díky tomu, že u samoříditelných aut odpadnou náklady na řidiče, tak mohou soukromé firmy investovat více do služeb pro zákazníky. Interiér auta může být rovněž prostornější. Analytici tak předpovídají, že v autě mohou být umístěné například postele nebo masážní sedačky.

„Je to jen malý krůček k představě amsterdamské Čtvrti červených luceren v pohybu (vyhlášená vykřičená čtvrť v Nizozemsku - pozn. red.) “, napsal Cohen a Hopkinsová ve své studii, která bude zveřejněna až v lednu. Poznamenali, že sex „hraje ústřední roli v mnoha zážitcích z oblasti cestovního ruchu„.

Prostituce - ať už mobilní nebo klasická - je nelegální všude ve Spojených státech, kromě několika okresů v Nevadě. Ovlivňovaní zákonodárci ale podle autorů pravděpodobně najdou cestu, jak to případně změnit.