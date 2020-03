Šéf Smartwings Šimáně: Situace v letecké dopravě se zcela vymyká kontrole

PRAHA Vyslal do Číny dvě letadla pro zdravotnickou pomoc. Dříve v nich sedávali turisté mířící na dovolenou. Šéf aerolinek Smartwings Jiří Šimáně věří navzdory krizové situaci, že letní sezona nakonec bude.

Ve vzduchu je jen zlomek jeho strojů. Nelétá ani konkurence, nebo jen ve výjimečných případech – epidemie koronaviru zastavila drtivou část letecké dopravy nad Evropou i ve světě. Spolumajitel Smartwings, jejichž součástí jsou i tradiční aerolinky ČSA, otevřeně přiznává, že bez pomocí států se letečtí dopravci v ­této mimořádné krizi neobejdou.



LN: Koordinujete se nějak se společností China Eastern, která také zajišťuje dodávku respirátorů či rychlotestů do Česka?

Nejsme s nimi v kontaktu. My máme s ministerstvem zdravotnictví podepsaný kontrakt na sedm letů do Číny. Uvidíme, kolik jich ve finále bude, může jich být klidně i více, jsme na to připraveni.