Smartwings jsou v paradoxní situaci: loni propustily stovky zaměstnanců, teď jim lidé chybějí

PRAHA Na úroveň roku 2019 se letecká doprava sice zdaleka nevrátila, i tak má ale dominantní tuzemský dopravce Smartwings napilno: vozí turisty charterovými lety do Řecka či Turecka, obnovil pravidelné linky třeba do islandského Keflavíku nebo do nizozemského Amsterdamu. Další lety mají během léta přibývat, v nejbližší době například na Kypr či do francouzského Nice.

Věřitelé ČSA souhlasili s reorganizací společnosti. Měla by vést k záchraně aerolinek, které jsou v úpadku Podle informací Lidovky.cz řeší společnost, kam spadá i tradiční linkový dopravce ČSA, nedostatek personálu. V současné době údajně chybí více než stovka zaměstnanců. Část z téměř 500 lidí, které firma od loňska kvůli nedostatku práce propustila, se do oboru vracet nechce. Za poslední rok si navíc řada pilotů, letušek a stevardů, kteří kvůli pandemii strávili ve vzduchu jen minimum hodin, našla výdělek ve stabilnějších odvětvích.

Sezona se rozjíždí Někteří členové letového personálu po necelém měsíci od začátku letní sezony mluví o velké únavě. „Létáme na maximum, jsme vyčerpaní a to je teprve sezona před námi,“ svěřil se pro Lidovky.cz jeden ze zaměstnanců, který si přál zachovat anonymitu. Podobně mluví i jeho kolegyně. „Vážně přemýšlím, že dám po sedmi letech výpověď. Z denní směny v nové práci jdu rovnou na noční let. Myslela jsem si, že to přes letní sezonu vydržím, mám létání ráda, ale je toho moc,“ řekla. Nové práce se vzdát nechce, protože po sezoně řada letů opět skončí. Podle mluvčí letecké skupiny Smartwings Vladimíry Dufkové je ale dopravce na hlavní sezonu připraven. Členům letových posádek, kteří krizi ve Smartwings přečkali, firma postupně navyšuje snížené úvazky, na něž museli během pandemie přistoupit. Další se do Smartwings vrací po neplaceném volnu. Podle Dufkové firma spustila také nábory nováčků. „V současné době probíhají výběrová řízení na pozice stevardek a stevardů. Zájem je velký,“ sdělila pro Lidovky.cz. Společnost ale podle informací Lidovky.cz rozesílá nabídky také části svých bývalých zaměstnanců, jimž postupně od loňského července rozdala kvůli pandemii výpovědi. Po příchodu koronaviru do Evropy a následném uzavírání hranic jednotlivých států se loni na jaře provoz letadel Smartwings Group omezil jen na repatriaci Čechů, kteří uvázli v zahraničí, zpět domů či na dovoz zdravotnických potřeb. I přes postupné, avšak ne úplné oživení se firma uchýlila kvůli finančním potížím k propuštění celkem 481 zaměstnanců. Je to méně, než firma plánovala, původně se hovořilo až o šesti stovkách výpovědí. Další zaměstnanci pak přistoupili na neplacené volno. Úvěr za dvě miliardy Letecká skupina během pandemie opakovaně žádala stát o přímou finanční pomoc, poukazovala přitom na pomoc aerolinkám v zahraničí. Vláda však speciální pomoc pro leteckého dopravce odmítla a společnost Smartwings koncem letošního března získala úvěr za dvě miliardy korun s osmdesátiprocentní státní garancí. Společnost Smartwings podala u insolvenčního soudu návrh na soudní reorganizaci ČSA Další tuzemská letecká společnost ČSA, jež je dceřinou firmou Smartwings, v březnu naopak kvůli dluhům skončila v úpadku. Přesto nadále funguje, firma počítá s reorganizací. Smartwings má v tuto chvíli uzavřené smlouvy na zajišťování letecké přepravy s českými i zahraničními cestovními kancelářemi v hodnotě desítek miliard korun. Lety chce během léta provozovat nejen z letišť v České republice, ale také ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. V loňském roce přepravila letadla společnosti 1,8 milionu cestujících, meziročně o 81,47 procenta méně. Flotila Smartwings nyní čítá 42 letadel.