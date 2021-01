Soud zrušil kolaudaci velké části tunelu Blanka, město nesplnilo podmínky stavebního povolení

Praha Městský soud v Praze vyhověl žalobě spolku Holešovičky pro lidi a zrušil kolaudační souhlas pro největší část tunelového komplexu Blanka mezi Špejcharem a Pelc Tyrolkou. Na webu to dnes uvedla Česká televize s odkazem na vyjádření mluvčí soudu Markéty Puci. Město podle webu nesplnilo podmínky stavebního povolení, například dokončení Pražského okruhu. Věc se nyní vrátí na silniční úřad pražského magistrátu.

Mluvčí Prahy Vít Hofman uvedl, že věc do doručení písemného rozsudku nemůže komentovat. Kolaudaci Blanka získala v roce 2019.

Kolaudace stavby byla ve stavebním povolení podmíněna dokončením vnějšího Pražského okruhu a také snížením emisí a hluku v ulici v Holešovičkách. Podle spolku, který žalobu podal, nebylo splněno ani jedno, a soud mu dal zapravdu. Možnost opětovného udělení kolaudace bude muset znovu posoudit odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu, uvedla České televize.



Odbor vykonává tzv. přenesenou působnost státní správy, nespadá proto do kompetence politického vedení města a rozhoduje samostatně. Pražský náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) dříve řekl, že podle právního rozboru odboru byla podmínka dokončení Pražského okruhu neadekvátní, protože město nemůže nemůže garantovat státní stavbu, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Mluvčí magistrátu Vít Hofman dnes věc nechtěl komentovat. „Čekáme na písemné vyhotovení rozsudku. Než nám bude rozsudek doručen se k případu nebudeme a ani nemůžeme vyjadřovat. Soud má na zaslání lhůtu 30 dnů,“ uvedl.



Ulice V Holešovičkách navazuje na tunel Blanka, její obyvatelé dlouhodobě kritizují míru dopravy ve frekventované ulici a požadují zahloubení silnice. To by se mohlo uskutečnit při plánované dostavbě vnitřního městského okruhu, magistrát to prověřuje. Město prozatím na silnici nechalo položit tzv. tichý asfalt a platí postupnou výměnu oken v okolních domech.

Stavba komplexu Blanka začala za primátora Pavla Béma (ODS) v roce 2007 a postupně nabrala několikaleté zpoždění. Denně třemi tunely, které jej tvoří, projede na 80 000 aut. Komplex byl otevřen v roce 2015, do kolaudace v roce 2019 fungoval ve zkušebním provozu.