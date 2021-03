SpaceX se nezdařil ani čtvrtý výškový test prototypu rakety Starship. Stroj nezvládl přistání

Washington Ani čtvrtý výškový zkušební let prototypu rakety Starship, jež má v budoucnu mimo jiné dopravovat lidi na Mars, se dnes společnosti SpaceX zcela nevydařil. Prototyp vystoupal do plánované výšky deseti kilometrů, ale při sestupu k přistání došlo k jeho zničení. Test bylo možné sledovat v přímém přenosu na internetu, ale vzhledem k husté mlze nebylo vidět, co se stalo. Jasné to zatím není ani expertům SpaceX.

VIDEO: Raketa Starship od SpaceX na třetí pokus přistála, pak ale explodovala „Krátce po zažehnutí (motorů) k přistání se stalo něco zásadního. Měli bychom zjistit, co to bylo, jakmile budeme moci ještě dnes prozkoumat trosky,“ napsal později na twitteru zakladatel a šéf společnosti SpaceX Elon Musk. Dodal, že zřejmě měl při stoupání problémy druhý motor, který pak neměl potřebný tlak při zažehnutí během sestupu.

Jedenáctý zkušební prototyp rakety s označením SN11 (Serial Number 11) vzlétl dnes v 08:00 místního času (15:00 SEČ). Jako v předchozích případech startoval z vývojového a testovacího areálu firmy SpaceX, který se nachází v Boca Chica na texaském pobřeží Mexického zálivu nedaleko hranic Mexika. Dnešní nezdar následoval po třech předchozích zkušebních letech, jež sice měly správný průběh, ale skončily s problémy při přistání. Ve dvou případech prototypy SN8 a SN9, které se testovaly v prosinci a v únoru, explodovaly při dosednutí. Úspěšný let i s přistáním absolvoval 4. března prototyp SN10, ale zakrátko po dosednutí explodoval také. Starship je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který bude podle SpaceX schopný dopravovat do vesmíru více než sto tun nákladu najednou nebo až sto lidí při výpravách na Mars. První stupeň společnost pojmenovala jako Super Heavy, neboť bude vybaven 35 motory Raptor. Druhý stupeň bude mít šest motorů a bude schopen letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což by mělo výrazně snížit náklady na vesmírné výpravy.