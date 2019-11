Správa železnic investuje 40 milionů do kamer na 30 nebezpečných přejezdech

PRAHA Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje 40 milionů korun do vybavení 30 nebezpečných železničních přejezdů kamerami, které budou hlídat průjezd a rychlost vozidel. SŽDC to ve čtvrtek uvedla na zasedání světového kongresu Mezinárodní železniční unie (UIC) v Praze věnovanému bezpečnosti.

Správa železnic nejprve vybaví kamerami 14 kritických přejezdů a v následující fázi dalších 16. Spolupracovat bude s místními samosprávami a policií. Konkrétní přejezdy, které budou kamerami vybaveny, SŽDC neuvedla.



„Nejedná se o doplněk zabezpečení přejezdu, ale o preventivní nástroj, díky kterému budeme moci účinně bojovat s nebezpečnými řidiči. Ti, kteří dodržují pravidla, se postihu obávat nemusí. Na druhou stranu skuteční piráti silnic mohou v poměrně krátké době přijít o body, a ztratit tak řidičský průkaz,“ uvedl již dříve generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Dalším benefitem by měla být zvýšená životnost technických částí přejezdů, které jsou často poškozovány rychlým průjezdem aut.

Při nehodách na železničních přejezdech letos od ledna do konce září zemřelo 28 lidí, o pět více než před rokem. Nejtragičtější byl červenec s deseti mrtvými, což je současně nejvíce v jednom měsíci od roku 2008.

Motoristům, kteří vjedou nedovoleně na přejezd, hrozí podle zákona pokuta až 5000 korun, zákaz řízení až na šest měsíců a sedm bodů v bodovém systému.

Správa železnic rovněž oznámila, že investuje 300 milionů korun do kybernetické bezpečnosti. Některé její systémy spadají do kategorie kritické informační infrastruktury - tedy infrastruktury, jejíž narušení by mělo závažný dopad na chod státu.

SŽDC spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.