Srážka nákladních vlaků na Zlínsku zastavila dopravu na koridoru, nehoda se obešla bez zraněných

Zlín Srážka dvou nákladních vlaků na Zlínsku zastavila v noci na pátek dopravu na jednom z hlavních tuzemských železničních koridorů. Provoz mezi Tlumačovem a Otrokovicemi je přerušený, jezdí náhradní autobusy. Dva vozy jednoho z vlaků vykolejily, při srážce nikdo neutrpěl zranění, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Vzniklá škoda podle něj činí 31,1 milionu korun, dopoledne začaly odklizovací práce. Správa železnic odhadla opětovné zprovoznění trati na neděli.

Nehoda na trati 330 spojující Přerov s Břeclaví se stala okolo 01:30. Projíždějící nákladní vlak podle Drápala mezi Tlumačovem a Otrokovicemi narazil do zadní části stojícího nákladního vlaku, jehož dva párové vozy následně vykolejily. Stojící souprava přepravovala osobní vozy. „Jeden převážený osobní automobil z vlaku vypadl,“ uvedl Drápal.



Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové se událost stala v době plánované výluky, kdy bylo vypnuto traťové i staniční zabezpečovací zařízení. „Řízení provozu v dotčeném úseku je v době výluky z Centrálního dispečerského stanoviště Přerov převedeno na místní řízení z otrokovické stanice pomocí výpravčích a dozorců výhybek. Dosavadní šetření ukazuje na selhání komunikace mezi dopravními zaměstnanci Správy železnic při plánovaném vypnutí zabezpečovacího zařízení,“ uvedla Friebová.



Podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové byly dechové zkoušky u obou strojvedoucích negativní. „Veškeré okolnosti této nehody prověřují zlínští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ uvedla Kozumplíková.

Provoz na obou traťových kolejích je mezi Tlumačovem a Otrokovicemi nadále zastavený. Dopoledne začaly odklizovací práce, které nadále pokračují. „Podařilo se odtrhnout lokomotivu, která byla zaklíněná ve vozech. Část nevykolejených vozů byla odvezena do Otrokovic. Nyní bude probíhat nakolejení vykolejených vozů. Co se týká obnovení provozu, to budeme upřesňovat během zítřka (soboty) podle postupu těchto prací,“ řekla krátce před 17:00 Friebová. Dopoledne uvedla, že odhad zprovoznění trati je v neděli.

Škody na místě mimořádné události byly podle Drápala vyčísleny na 31,1 milionu korun. Na nákladu stojícího vlaku, tedy přepravovaných osobních automobilech, je škoda 20 milionů korun, na vlacích 11 milionů korun, škoda za 100 000 korun vznikla na trati.

České dráhy zavedly ve vyloučeném úseku pro cestující náhradní autobusovou dopravu. „Na místě bude fungovat až do doby, kdy dojde k obnovení provozu,“ uvedl mluvčí dopravce Robert Pagan. Přerušení provozu se dotklo i mnoha rychlíků, a to včetně dálkových spojů mezi Prahou a Zlínským krajem.