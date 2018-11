Stát zaplatí i za ‚slepé‘ mýto. Na řadě silnic bude zapnuté, ale nevybere nic

PRAHA Česko bude platit novému správci mýta i za úseky, kde se nebudou vybírat žádné poplatky. Na kolik peněz to vyjde, nechce ministerstvo dopravy odhadovat.

Od začátku roku 2020 začne satelitní technologie nově sledovat 900 kilometrů silnic první třídy. Ministerstvo dopravy za to bude platit firmě CzechToll, která od zmíněného data převezme správu českého mýta. Stát však na části těchto silnic žádné peníze nevybere, kamiony tam budou i nadále jezdit zdarma.

Jak je to možné? Hejtmani a starostové dostali od ministerstva dopravy v polovině října možnost volby. Smějí si vybrat, zda se bude na „jejich“ silnicích první třídy, nově zařazených do mýtného systému, za průjezd nákladních aut platit.



Tuto výsadu, kterou nyní řeší česká vláda, si vydobyli na základě obav, že řidiči kamionů zvolí jiné cesty, aby se mýtu vyhnuli. A že tak budou ničit silnice nižších tříd, kam z nově zpoplatněných cest sjedou.

Kolik to bude stát?

Problém pro státní kasu tkví v tom, že bude novému správci mýta, konsorciu firem CzechToll a SkyToll, platit za „pokrytí“ těchto silnic, i když z nich nemusí mít žádný příjem.



Jde o 14 nově zvolených úseků v délce 900,2 kilometru, které byly důležitou součástí ostře sledované soutěže na nového výběrčího mýta v Česku. Uchazeči o zakázku je museli zapracovat do svých nabídek. Ai kvůli tomuto požadavku navrhli všichni satelitní technologii místo současných mýtných bran.

Kolik bude satelitní sledování těchto úseků stát, nechce nikdo říct. „Mýtný systém je komplexní dodávkou, ze které nelze jen tak vyčlenit parciální náklady na jednu jeho část,“ odvětil LN mluvčí společnosti CzechToll Miroslav Beneš. Celkem zaplatí Česko za deset let správy mýta 10,75 miliardy.



Kolik z toho může připadat na pokrytí nově zařazených silnic, nechce uvést ani ministerstvo dopravy, jež bude náklady hradit. „Z celého systému nelze oddělovat pouze náklady mýta na silnicích první třídy,“ vzkázala mluvčí resortu Lenka Rezková.

Pokud vláda posvětí říjnovou dohodu ministra Ťoka s hejtmany a starosty, že dostanou od státu volnou ruku, bude to jistě znamenat výpadek příjmů státu. Z nedávné ankety LN mezi 11 kraji, na jejichž území se nachází nově vybrané úseky, vyplývá, že ve třech regionech politici nové mýto nechtějí a v pěti se ještě nerozhodli, jak se zachovají.

Váhají třeba v Libereckém, Jihomoravském nebo Jihočeském kraji. Jasno naopak mají například radní z Karlovarského kraje, poplatky nechtějí na silnici z Boršova do Karlových Varů.



V sousedním Plzeňském kraji se zase řidiči kamionů a autobusů vyhnou placení na silnici číslo 20, která vede auta z Plzně přes Nepomuk k hranici Jihočeského kraje. Politici se tam obávají, že by došlo k přesunu velkého množství kamionů na souběžnou silnici první třídy směřující na Klatovy.

Výpadek příjmů nikdo neřeší

Zatím se nikdo nechce pouštět do odhadu, jak tento výpadek ovlivní celkový výběr mýta. Ministr dopravy Dan Ťok už dříve pronesl, že by dopravní firmy mohly nasypat do mýtné kasičky během deseti let 140 až 150 miliard. Jeho resort se zásadních ztrát zatím neobává.

„Očekávaný výnos je vypočítán především z mýtného vybraného na úsecích dálnic, kterých bude v následujících deseti letech výrazně přibývat, stejně jako je očekáván nárůst dopravy. Zároveň může také v budoucnu dojít k úpravě mýtné sazby,“ popsala mluvčí ministerstva Lenka Rezková.



Zároveň říká, že i bez výnosu může být mýto užitečné. Zdůraznila, že satelit umožní monitoring intenzity dopravy na dálnicích a vybraných úsecích silnic první třídy. Poskytnout má podle ní například údaje o pohybu těžkých aut a bude pak možné rozhodnout o případné úpravě mýtných sazeb.

Podobně situaci vnímá budoucí správce mýta. Plně funkční systém zajistí i tam, kde se nebudou vybírat žádné peníze.



„V Česku je mýtný systém chybně vnímaný jako nástroj, jak vybrat co nejvíce peněz od dopravců. Díky satelitní technologii lze udělat z mýtného systému strategickou službu státu, která umožní moderně řídit dopravu,“ dodal Miroslav Beneš z firmy CzechToll.



Tato společnost ze skupiny PPF Petra Kellnera zvítězila letos na jaře ve výběrovém řízení ministerstva dopravy. Porazila i současného dodavatele, rakouskou společnost Kapsch.