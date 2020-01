Stát zkusí zakázku na IT systém dálničních známek zrušit či zúžit, míní odborník

Praha Stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat. Zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám. Po pondělní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům řekl podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček. Předseda vlády plánuje schůzku okomentovat během dne.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, nelíbí se ani Babišovi. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun. Vondráček dříve vyzval k uspořádání veřejného hackathonu na sociální síti LinkedIn. Výsledek této akce, jež se uskuteční o víkendu, by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek, řekl Vondráček. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. Programátoři chtějí státu zdarma vytvořit e-shop na dálniční známky. Vzniknout má příští víkend „Stát se pokusí zakázku zrušit, případně výrazným způsobem zredukovat, a rozdělit takovým způsobem, aby se stát věnoval jen tomu, co je kriticky důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému, který sleduje automobily, jestli mají zaplaceno nebo ne. Veškeré další servisy směřující k občanům přenechá třetím stranám. To znamená, že využije výsledek našeho hackathonu, který uděláme o víkendu,“ dodal. Podle Vondráčka by vše komunita programátorů a lidí, kteří se do akce přihlásili, měli pro stát připravit zdarma. Stát by zároveň podle Vondráčka měl systém otevřít dalším e-shopům a firmám, které poskytují služby občanům. „Tím pádem si občan bude moci vybrat, jakým způsobem známku zakoupí,“ dodal podnikatel, který stojí za českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum. Babiš podle Vondráčka řekl, že bude moci nominovat člověka, který má bezpečnostní prověrku, aby zkontroloval nové zadání zakázky a její ocenění. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí novinářům před jednáním vlády řekl, že o zakázce už jednala Bezpečnostní rada státu. „Můj názor je, že pokud je to možné, tak bychom měli začít znovu a lépe. To, že je to nezvládnuto, je evidentní, je tam celá řada otazníků, na které by zadavatelé měli odpovědět,“ uvedl Hamáček. Babiš kritizuje zakázku k dálničním známkám, hodlá jednat s e-shopy. Měla by stát zlomek, tvrdí manažer Alzy Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Fond dopravy také upozornil, že on-line prodej dálničních známek je pouze částí pořizovaného systému. Systém musí bez výpadku a vnějšího ohrožení finanční části nebo osobních údajů zajistit výběr zhruba šesti miliard korun do státního rozpočtu ročně, uvedl. Systém přejde do majetku státu a za výpadky může dodavatel podle fondu čelit vysokým sankcím.