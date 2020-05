Kam vás pustí po silnici nebo železnici? Cesty do zahraničí přehledně

PRAHA Že se v pondělí otevřely státní hranice, je pro Čechy jistě pozitivní zpráva. Aby se však cestovní ruch mohl vrátit tam, kde býval před koronavirovou krizí, ke stejnému kroku by se musely uchýlit také zahraniční vlády. Podaří-li se i nadále udržet šíření obávané infekce, vidina léta v zahraničí by nemusela být beznadějná.

Hygienická opatření pro cesty do zahraničí jsou stejná jak v případě hromadné, tak individuální dopravy. Ze sousedních zemí je aktuálně povolen vstup pouze v nezbytném případě do Německa, Polska a Slovenska. Všechny osoby, které hranice těchto zemí překročí, musí do povinné 14denní karantény, až na výjimky.

Vstup do Rakouska je bez karantény povolen pouze s negativním vyšetřením na koronavirus, ne starším než čtyři dny. Podrobný přehled uvádí Ministerstvo vnitra ČR. Před cestou se doporučuje vývoj opatřeních v jednotlivých zemích ověřit.



Od pondělí se také rozšířil seznam hraničních přechodů, přes které je možno Českou republiku opustit. Při vstupu do Česka se každý musí prokázat negativním testem na koronavirus nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Autobusy pomalu startují

Zákaz volného pohybu přes hranice v Česku platil od 14. března. Vlakoví a autobusoví dopravci museli zrušit desítky spojů. S větší obnovou zahraničních linek sice vyčkávají, první zahraniční spoje už ale vyprovodil RegioJet. Z pražské Florence odjel ve středu první autobus obnovené pravidelné linky do Drážďan a Berlína. Spojem cestovalo 13 lidí, převážně cizinců.

Jako další chce RegioJet obnovit také spojení do Vídně. Zatím předpokládá, že by od pondělí 18. května navazoval v Brně autobus na vlak z Prahy. Stále však nejsou zcela jasné informace, jak bude vypadat odbavení na rakouské straně hranice, uvedl to mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. „Náběh spojů bude postupný, poptávku budeme sledovat. Cílem je samozřejmě otevřít co nejdříve i vlakové spojení,“ řekl mluvčí.



Ostatní dopravci se spuštěním mezinárodních linek vyčkávají. „Čekáme, kdy budou otevřeny hranice se Slovenskem a Polskem, což je pro nás stěžejní. Velký výpadek v tržbách nám způsobuje nemožnost dopravit cestující z a do oblíbených destinací jako je například polský Krakov,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí železničního a autobusového dopravce Leo Express Emil Sedlařík.

Společnost v současné době provozuje asi třetinu svých vnitrostátních spojů, poptávka cestujících ale údajně roste. V příštím týdnu by měl tuzemský provoz Leo Express narůst zhruba na polovinu a další linky by měly postupně přibývat. „Již nyní máme dotazy na zprovoznění tratí od cestujících, kteří si chtějí plánovat své dovolené,“ říká Sedlařík.

Ani německý dopravce FlixBus zatím s obnovou zahraničních linek nechvátá. „Mezinárodní autobusové linky máme v plánu obnovit, jakmile to bude z provozních a ekonomických důvodů možné,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí společnosti Martina Čmielová. „Stále platí omezení volného pohybu osob a přísná karanténní opatření po překročení hranic ve většině evropských zemí nebo hranice nesmí překročit cizinci, až na výjimky. To limituje provoz komerčních spojů,“ vysvěluje Čmielová.

České dráhy už na začátku týdne uvedly, že o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost totiž zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území.

Jednání v plném proudu

Volný pohyb mezi státy je pro vlády Česka i sousedních zemí horkým tématem. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček podle premiéra Andreje Babiše intenzivně jedná o otevření hranice v rámci takzvaného Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.



„Myslím, že by to mohlo nějak dopadnout 8., 15. června, že by se otevřely společně tyto tři země,“ řekl předseda vlády. Také například rakouská ministryně turistiky Elisabeth Köstingerová označila otevření hranic s Českem a Slovenskem za prioritu. Plné otevření hranic s Německem země pod Alpami chystá od 15. června.

Další plány o postupném uvolňování hraničních kontrol už rozvrhlo také Německo. Od soboty chce zcela zrušit, nebo alespoň uvolnit hraniční kontroly. Přechod do Lucemburska přestane Německo kontrolovat zcela, stejný krok se brzy chystá učinit i v případě Dánska. Kontroly hranic s Francií, Rakouskem a Švýcarskem sice budou pokračovat do 15. června, ale v uvolněném režimu.

Hraniční přechody s Českem spolková republika nehlídala ani dosud. O úplný návrat k normálu však usiluje i zde. „Budeme dělat všechno, co je v naší moci, aby i u dalších zemí došlo k uvolnění v karanténě a v hraničních kontrolách,“ poznamenal tamní ministr vnitra Horst Seehofer s odkazem na Česko a Polsko.

Německá vláda podle něj nyní svým spolkovým zemím doporučuje, aby zrušily dosud povinnou 14denní karanténu pro občany EU, kteří do spolkové republiky přicestují z jiné unijní země. „Chceme abychom i tady - stále za předpokladu, že infekční vývoj zůstane příznivý nebo bude ještě příznivější - došli k další normalizaci,“ podotkl.

„Co se týká vzdálenějších zemí, jsou konzultace v otázkách turismu se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem, kde je pozitivní vývoj šíření nákazy, tak, abychom mohli od července zajistit, že naši turisté budou moci tyto země navštívit,“ řekl Petříček. Podle něj by v příštích dvou týdnech mělo započít jednání také se sousedním Polskem.

Součástí liberizace pravidel pro mezinárodní přechody je také otevření našich hranic pro zahraniční turisty. „Plně rozumím poptávce, abychom kromě toho, že očekáváme větší poptávku po domácích rekreacích, umožnili i příjezd zahraničních turistů, speciálně do některých regionů. Máme zájem, aby netrpěl turismus ani u nás,“ vysvětlil Petříček.