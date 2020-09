Stavbaři odstranili mohutný železniční most u Prosenic. Ten vážil bezmála 300 tun

Prosenice (Přerovsko) Stavbaři v sobotu odstranili mohutný ocelový most vážící 268 tun u Prosenic na Přerovsku. Železniční most je na koridoru mezi Přerovem a Bohumínem. Nový most vloží stavbaři na pilíře v pondělí. Starý most byl postavený v 70. letech minulého století, objevily se však na něm trhliny a nebylo zde možné jezdit vyšší traťovou rychlostí, na kterou se staví trať, řekl novinářům Josef Sukup ze Správy železnic.

K odstranění mostu bylo potřeba speciálního jeřábu, který má nosnost 750 tun. Jeho části se začaly na místo navážet v pondělí, jeřáb byl smontovaný ve čtvrtek. „Tento jeřáb může mít desítky konfigurací, které doveze 15 až 36 kamionů, záleží na konfiguraci. Tady to bylo asi 20 kamionů a sestavení trvá zhruba dva až tři dny. Celkově tady máme konfiguraci, kde je 180 tun základní protiváhy a 140 tun přídavné protiváhy,“ uvedl Martin Kudlák ze společnosti Hanyš, která nabízí jeřábnické práce a těžkou přepravu.



Nejnáročnější bylo podle něj most uvázat a uchytit. Podle Sukupa se proto na konstrukci navařila úchytná oka. „Co šlo, to se demontovalo, aby se to po příjezdu jeřábu co nejdřív zvedlo a odstranilo,“ uvedl Sukup.

Odstranění mostu v soboru s přípravnými pracemi trvalo od poledne téměř do 16:00. Podle Sukupa bylo nutné domluvit alespoň pětihodinovou výluku. „Máme několik dopravců a museli jsme to zkoordinovat, aby to vyhovovalo všem. Na požadavek dopravců se to dělá o víkendových dnech,“ uvedl Sukup. Stavbařům nevadil déšť, problémem by byl silný vítr.

Po novém mostu bude možné jezdit rychlostí až 130 kilometrů v hodině, na dosavadním mostu se mohlo jezdit rychlostí 80 až 100 kilometrů v hodině. Mostu se přezdívalo Rámusák, konstrukce nového mostu by měla být výrazně tišší.

Přemostění je součástí takzvané Dluhonické spojky. Výměna mostu je součástí rekonstrukce další části železniční stanice Přerov, která bude stát téměř 3,8 miliardy korun.