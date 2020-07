Strojvůdci švindlují se směnami. Je ale složité sebrat jim licenci, říká šéf Drážního úřadu Kolář

Praha Série nehod, ke kterým došlo v posledních dnech na českých železnicích, vyvolala znovu debaty o bezpečnosti na dráze. Vedle technologického zabezpečení tratí se stále více mluví o lidském faktoru. Selhání jedince stálo za tragickou nehodou u Perninku, klíčovou roli sehrál strojvedoucí také při úterní srážce dvou vlaků u Českého Brodu. „Mluvil jsem s vyšetřovatelem, šlo opět o lidské selhání,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf Drážního úřadu Jiří Kolář.

Lidovky.cz: Jaká opatření pomohou nehodám předcházet?

Před několika lety jsme společně se Správou železnic vytvořili systém monitoringu licence strojvedoucích. Systém hlídá pracovní dobu strojvedoucího, aby nepřecházel ze směny u jednoho dopravce na směnu u druhého, jak se mnohdy děje. Může pak kontrolovat, zda nepřekročil zákonnou dobu jízdy. Zatím běží ve zkušebním provozu a funguje na bázi dobrovolnosti. V Poslanecké sněmovně nyní leží návrh zákona o drahách, aby bylo přihlášení licence do systému před jízdou povinné.

Lidovky.cz: Takže se má zamezit tomu, aby strojvedoucí šel z jedné směny na druhou?

Strojvedoucí nemají ve smlouvě žádnou konkurenční doložku, že nesmí jezdit pro jiného dopravce. Když nahlásí, že je odpočatý, tak to není možné ověřit. Jak jsem říkal, využití systému je zatím dobrovolné. Noční může odjet třeba pro ČD Cargo, ráno sedne do Regiojetu a může vyjet. České dráhy tento kontrolní systém zpravidla využívají, menší dopravci nikoliv.

Lidovky.cz: Za týden tři velké nehody, k tomu ještě další projetí návěstidel, naštěstí bez následků. Proč se to děje? Podobná série byla i loni v březnu.

Ze zkušenosti vím, že se často odehraje několik vážných nehod za sebou. Proč, to netuším. Co se týče pochybení: co vím, vždy šlo o selhání lidského činitele.

Šéf Drážního úřadu Jiří Kolář.

Lidovky.cz: Asi i v případě úterní nehody u Českého Brodu...

Mluvil jsem s vyšetřovatelem, šlo opět o lidské selhání. Strojvedoucí zastavil u takzvaného oddílového návěstidla. Následně se rozjel. Měl jet takzvaně podle rozhledu, tedy aby dokázal včas zastavit. Ale zvýšil rychlost na 80 km/h a narážel v 66.

Lidovky.cz: Proč je tolik chyb?

Asi před čtyřmi roky jsme měli hodně případů projetých návěstidel. Udělali jsme proto s ČD rozbor, jestli se chyby týkají spíše mladších, či starších strojvedoucích, zda se to děje v noci, nad ránem, nebo ve dne. Dokonce jsme případy řešili i podle lokomotivních dep, jestli není nějaká místní souvislost. Nepřišli jsme na žádný klíč, který by nám pomohl.

Lidovky.cz: Nehraje roli to, že v Česku zásadně přibylo dopravců? Potřebují více strojvedoucích, mezi nimiž jsou logicky i méně kvalitní zaměstnanci, ne?

Výchova strojvedoucích byla v minulosti daleko delší a profesionálnější. Dnes máme v síti české železnice 120 dopravců a nedostatek strojvedoucích je pořád. V době unitární železnice, kdy tu ještě nebyli další dopravci, musel strojvedoucí nejprve působit několik měsíců v depu, potom šel na posunovací lokomotivu, následně na regionální trať a trvalo, než se dostal na rychlíky. Dnes je to jiné. Pokud se v akreditovaném středisku připraví na zkoušku, udělá ji, vydáme mu licenci a dopravce ho může druhý den posadit na vlak. Zácviky, které byly dříve, neexistují.

Lidovky.cz: Jak ještě se dá fatálním chybám předcházet?

S ministerstvem dopravy projednáváme také výcvik strojvedoucích na simulátorech, což může pomoci. Podobně jako u pilotů. Navíc pokud dnes strojvedoucí licenci neodevzdá dobrovolně, neztratí zdravotní způsobilost nebo není odsouzený za nějaký trestný čin v oblasti dopravy, tak mu dále platí. Rád bych dosáhl možnosti odebrání nebo pozastavení její platnosti v případě, že její držitel způsobí nehodu. Bavili jsme se před lety i o zavedení bodového systému, ale to nevyšlo, protože silnice a železnice, to je opravdu něco jiného. Ale možnost pozastavení licence a dohnání strojvedoucích na přezkoušení, by mohl být jakýsi Damoklův meč. Že by třeba nešvindlovali s jízdami u menších dopravců. Po těchto věcech ostatně volají i zástupci jejich odborů, s nimiž zkvalitnění výcviku i větší kontrolu projednáváme.

Lidovky.cz: Jak je možné, že tak často dochází k vážné chybě, jako je projetí návěstidla?

Může jít třeba o používání mobilního telefonu. Jen policie dnes může zkontrolovat číslo strojvedoucího, aby zjistila, co dělal, když projel návěstidlo. Může k tomu dojít i nedobrzděním, tedy že přejede jen o pár metrů.

Lidovky.cz: Máme v Česku dostatečně zajištěné tratě?

Obecně máme zabezpečenou železnici. Všechny přejezdy jsou zajištěné ať už kříži, světly, nebo závorami. Regionální tratě jsou hodně závislé na lidech. Na koridorech máte generální stop, výpravčí nebo dispečer můžou vlak zastavit. Ale i řidič autobusu je placený za to, že neprojede červenou, u strojvedoucího je to stejné. Ano, jsem pro udělat co nejlepší zabezpečení. Ale strojvedoucí bude vždy zodpovědný za to, že nepojede na červenou.

Lidovky.cz: Hodně se nyní mluví o jednotném zabezpečovači ETCS, který má v EU do pěti let sjednotit zajištění tratí a vlaků. I současné zabezpečovače, které dopravci používají, jsou účinné, ne?

Současné zabezpečovače také umějí zastavit vlak. Třeba v případě, že strojvedoucí neobslouží takzvané tlačítko „bdělost“, pak vlak zastaví. Neumí to udělat třeba v případě, kdy projede červenou, to naopak systém ETCS dokáže. Ten v podstatě nemá na trati návěstidla. ETCS sleduje vlak neustále a zastavit ho může kdekoliv, nejen u návěstidla.