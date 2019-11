Světový unikát. Čeští technici vyrobili ‚multikáru‘ na elektřinu, příští rok má začít sériová výroba

PRAHA Od známější multikáry se na první pohled příliš neliší. Poslouží při sběru odpadu a sněhu, sypání chodníků, správě parku i pracích na staveništi. Místo dieselové motoru má však multifunkční vůz Enviel pod kapotou baterii. S elektrickým pohonem disponuje jako vůbec první auto na komunální odpad u nás, a podle autorů i ve světě.

Multifunkční elektromobil Enviel pochází z dílny stejnojmenné firmy, která spadá pod zlínskou technologickou společnost NWT. Vedle bezemisního provozu nabídne také nízké servisní a provozní náklady. Baterie by měla vydržet na celý den městského provozu, což odpovídá zhruba 250 kilometrům. Podle tvůrců je zcela srovnatelný s auty stejného typu poháněnými naftou.



„Současná technologie dieselových pohonů již není úplně vhodná pro využití v komunálních službách, proto jsme se rozhodli jít cestou elektromobilu,“ odůvodnil zrod vozu autor hlavní myšlenky a jednatel firmy Enviel Ladislav Chudý. „Jde o světový unikát. Vozidlo této kategorie, výkonu a pohonu dosud není na trhu dostupné,“ zmínil dále.



Vůz se vyvíjel několik let, během nichž do něj tvůrci investovali nižší desítky milionů korun. Zatím byl vyroben jediný prototyp, v příštím roce má ovšem začít sériová výroba.



Chudý předpokládá, že firma bude schopna vytvořit na zakázku 200 vozidel ročně. Základní cena komunálního elektromobilu by se měla pohybovat kolem 3,2 milionu korun bez DPH. V závislosti na výbavě se sice může ještě navýšit, zároveň na něj ale lze čerpat dotace ze státního fondu životního prostředí, jelikož jde o vozidlo s nulovými emisemi.



Vozy Enviel by nejprve měly prvně zamířit na český trh, kde chce firma získat přibližně desetinový podíl. Teprve až poté by se ráda posunula do zahraničí. Podle autorů už probíhají námluvy s prvními potenciálními klienty. Zájem projevilo několik měst, zejména těch menších. Elektromobil by jim v případě pořízení dle tvůrců zajistil roční úsporu zhruba 120 tisíc korun.

K multifunkčnímu elektromobilu o hmotnosti 3,5 tuny lze připojit další nástavby jako jsou valník, třístranný sklápěč, sněhová radlice, sypač, kropící a cisternová nástavba a vysokozdvižná plošina. Uchycení je přitom totožné s auty značek Multicar, Alficar nebo Zebra.



„Každý krok ke zdravější planetě je důležitý nejen pro nás, ale především pro naše děti a následující generace. Proto se mezi našimi start-upy objevil také Enviel. Enviromentální, elektrický – a díky tomu udržitelný užitkový vůz, který je šetrným,“ uvedl Miroslav Kaleta, marketingový ředitel společnosti NWT.



Firma z Hulína na Kroměřížsku vykázala za minulý hospodářský rok tržby 1,213 miliardy korun a zisk po zdanění 11,1 milionu korun. Srdcem NWT je bývalé baťovské obilní silo ve Zlíně. S pobočkami na Slovensku, v Anglii a na Kypru zaměstnává více než 400 pracovníků v zemědělství, stavebnictví, informačních technologiích a v energetických úsporách.