Tuzemské cestovní kanceláře zájezdy do Asie plošně neruší. Zájem lidí ale opadl

Praha Tuzemské cestovní kanceláře zatím kvůli šířícímu se koronaviru plošně neruší zájezdy do Asie. Většina jich ale odvolala cesty do Číny plánované v prvním pololetí. Od neděle navíc do odvolání platí zákaz přímých letů mezi Českou republikou a Čínou, o kterém v pondělí rozhodla vláda.

Praha odbavila poslední let do Číny. Od neděle platí zákaz letu, který přeruší linky do čtyř měst CK na dalších místech situaci prostřednictvím svých partnerů denně sledují a informují klienty, řekli jejich zástupci ČTK. Následkem nákazy koronaviru podle posledních informací zemřelo přes 800 lidí, infikovaných je více než 37 500.

Zájezdy do Vietnamu, Thajska a ostatních zemí v regionu chce podle plánu uskutečnit Delfín travel, uvedl za CK Martin Zeman. „V tuto chvíli riziko nákazy není vysoké a nemá vliv na pořádání našich zájezdů,“ dodal. Další prodej se ale podle něj téměř zastavil. Cesty neruší ani CK Simon-Tourist, přestože podle Veroniky Paulů z CK, mnoho klientů volá a ptá se na možnost storna. „Na všech zájezdech máme zaplacené zálohy v zahraničí u našich partnerů,“ dodala. Lidé tak mohou podle smluvních podmínek zájezd zrušit, ale budou se jich týkat stornopoplatky. Zatím podle Paulů ale cesty neruší. Na výletní lodi v Japonsku už je 61 lidí s koronavirem. Tisícům pasažérů úřady zakázaly vylodění Simon-Tourist pořádá také zaoceánské plavby. Na konci února je odlet na plavbu Madagaskar-Seychely-Reunion-Mauricius. „Nyní, po událostech na výletní lodi Diamond Princess u Japonska, se klienti obávají vycestovat. Riziko nákazy koronavirem při návštěvě těchto míst je ale minimální. Navíc při vstupu na loď bude určitě účinný monitoring nastupujících,“ uvedla Paulů. Výletní loď Diamond Princess se zhruba 3600 lidmi je od začátku týdne v Japonsku v karanténě. Agentura Kjódó v neděli informovala, že do soboty se na ní koronavirem nakazilo 64 lidí, testy podstoupilo asi 300 cestujících a členů posádky. Dalších přibližně sto lidí má příznaky možné nákazy koronavirem. Naopak úřady v Hongkongu pustily z karantény 3600 cestujících a 1800 členů posádky z výletní lodi World Dream, která v tomto městě musela kotvit více než čtyři dny. Zájezdy do Číny zrušily na nejbližší měsíce China Tours, Firo-tour, CK Alvarez nebo Delfín travel. Simon-Tourist s odvoláním červnového zájezdu vyčkává. Podle Paulů ho stornovala asi polovina přihlášených. „U Číny předpokládáme, že v letošním roce se již žádné zájezdy neuskuteční. CK, které organizují cesty do tohoto regionu, budou muset v letošním roce počítat nemalé ztráty. Těžko se to zatím odhaduje, bude hodně záležet na tom, jak rychle se podaří situaci dostat pod kontrolu a epidemii koronaviru zastavit,“ doplnil Zeman z Delfín travel.