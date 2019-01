Uber a Bell sní o přepravě létajícími drony. Od roku 2025 to prý bude realita

Las Vegas Zhruba někdy kolem roku 2025 by se realitou mohlo stát aerotaxi, které ze svých představ postupně zhmotňují inženýři společnosti Bell. Pokud se to podaří, mezi prvními by měla chystaný stroj do své flotily zařadit společnost Uber.

Bell svůj nápad na aerotaxi prezentuje postupně. Vloni na veletrhu CES v Las Vegas ukázal kabinu pro pět cestujících, letos tu má kompletní model stroje se čtveřicí rotorů. A i když jde zatím jen o model, stroj je to impozantní: oproti podobně velkým helikoptérám vlastně působí díky čtveřici krytých rotorů v rozích velmi mohutně.

I když stroj na výstavišti vypadá poměrně reálně a zájemci se do něj mohou po vystání dlouhé fronty i na chvíli posadit, zatím má celá záležitost, kterou Bell nazývá Nexus, do reality hodně daleko. Od aktuálního modelu k funkčnímu stroji je totiž zatím hodně daleko.



Pokud se k němu Bell dopracuje, půjde o jakýsi hybridní letoun, který kombinuje vlastnosti helikoptér a vrtulových letadel. Vlastně to bude takový přerostlý dron. Stroj by měl být schopen vertikálního vzletu i přistání, pro rychlejší pohyb vpřed by se ovšem měly rotory naklopit tak, aby byly schopny lépe letoun hnát v horizontální rovině.



Bell počítá s tím, že v konečném důsledku by měl stroj Nexus být poháněn čistě elektřinou. A to je také fáze, která prý zajímá společnost Uber. Plně elektrické aerotaxi se prý hodí do jejích plánů na autonomní mobilitu na vyžádání. Ano, Nexus má samozřejmě létat kompletně bez pilota.



Jenže než bude Nexus skutečně bezpilotním letounem plně na elektřinu, bude to asi trochu trvat. Bell zatím připravuje první prototypy, ty ale budou poháněny klasickými motory nebo se počítá s jakousi hybridní sestavou motorů a elektromotorů. A je téměř jisté, že když dojde na první letové zkoušky, postarají se o ně zkušení piloti a nikoli jen čistá elektronika. Pokud tedy chtějí Bell a Uber stihnout onen termín roku 2025, mají opravdu co dělat.