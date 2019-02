Uber rozšiřuje svoje porftolio. Začal prodávat jízdenky na autobusy a vlaky

DENVER/PRAHA Americká společnost Uber začala na konci ledna nabízet kromě taxislužby také jízdy městskou hromadnou dopravou. Respektive jízdenky na autobusy a železnici. Cestující mohou tuto novinku zatím využívat pouze v americkém Denveru. Kdy se tato služba Uberu rozšíří i do dalších měst a států zatím není jasné.

Společnost Uber začala v roce 2009 s alternativní taxislužbou, která měla za cíl konkurovat klasickým taxikářům. O pět let později představil sdílení vozů s názvem UberPool. Loni dokonce společnost začala nabízet v zahraničí jízdní kola a koloběžky. Na konci ledna Uber oznámil, že zkusí skrze svoji aplikaci prodávat také jízdenky na vlaky a autobusy, zatím pouze v Denveru.

Aplikace nově zákazníkům umožní porovnat, zda je výhodnější do cílového místa dojet taxíkem, autobusem či vlakem. Cestujícím se tak zobrazí dokonce možnosti, ze kterých Uber nemá profit a jsou pro ně tedy konkurenční. Na prodeji jízdenek na městskou hromadnou dopravu spolupracuje Uber s firmou Masabi, která je jedním z dvou největších prodejců lístků v Denveru.

Aplikace Uber nově nabízí cestujícím v Denveru i prodej lístků na hromadnou dopravu.

„Setkáváme se s desítkami dopravci a stovkami řidičů po celém světě, abychom pochopili, jaké jsou jejich potřeby a jak může mít Uber pozitivní dopad na to, jak využívají veřejnou dopravu,“ řekl pro Business Insider David Reich, dopravní ředitel Uberu.



Právě Denver je podle serveru Business Insider ideálním městem pro takový počin. V poslední době zde totiž mnoho významných firem investovalo do rozvoje autobusových a železničních tratí. Uber zatím nespecifikoval, kdy by se mohla tato novinka rozrůst i do dalších měst a zemí. Nicméně společnost uvedla, že je otevřena dalším jednání.