Událost v Suezu zasadila evropskému trhu další ránu. Havárii na vlastní kůži pocítí i čeští spotřebitelé

PRAHA Kdy se dá do pohybu námořní kolos Ever Given, už od úterka blokující Suezský kanál, zatím není jasné. S každou hodinou se ale prohlubují dopady, který má tato nehoda na evropský trh, už tak zasažený pandemií. Otřesy po největší lodní havárii ve více než 150leté historii Suezu zaznamenají i čeští spotřebitelé.

V Suezu se rodí obchodní krize světových rozměrů. Stovky lodí mohou čekat týdny, některé už obeplouvají Afriku Každá hodina ucpaného kanálu stojí podle agentury Bloomberg téměř 400 milionů dolarů (skoro devět miliard korun). „Suez je pro globální trh extrémně významný, jde přes něj 12 procent veškerého obchodu. Z poloviny se jedná o kontejnerové lodě se zbožím počínaje elektronikou, oblečením, parfémy až po automobily. Další čtvrtinu tvoří ropné či LNG tankery, z dalších 16 procent jde o přepravu komodit jako uhlí, železná ruda nebo obiloviny,“ sdělil serveru Lidovky.cz Boris Tomčiak, ekonom společnosti Finlord. Evropskému trhu, který kvůli pandemii není schopen vyhovět zvýšené poptávce, událost v Suezu zasadila další ránu.

Zpoždění až dva týdny Nejvíce havárie zasáhne do strojírenství, elektrotechniky a autoprůmyslu. „Výroba je primární problém. Zaměstnavatelé se mohou neplánovaně uchýlit k neplacenému volnu nebo celozávodní dovolené, především pak ve firmách, které objednávají ve velkém komponenty z Asie,“ říká Tomčiak. Evropské firmy totiž obvykle drží ve skladech jen malé zásoby.

Potíže už webu Lidovky.cz potvrdila například Škoda Auto. „Zablokovaná trasa může způsobit komplikace v dodávkách materiálu ze zahraničí anebo naopak ovlivnit expedici do zahraničních výrobních závodů v Indii, Číně nebo Malajsii,“ uvedla mluvčí automobilky Martina Gillichová s tím, že pokud brzy nedojde k uvolnění průplavu, firma zvolí alternativní dopravu. Kapitán obří lodi Ever Given před zablokováním Suezu složitě manévroval. Kreslil obrazec, který připomíná penis Havárii na vlastní kůži pocítí i čeští spotřebitelé, kteří kvůli lockdownu nakupují online. „Lidé se musí připravit na několikadenní či týdenní zpoždění,“ myslí si Tomčiak. Problémy už ohlásil například e-shop Alza. „Přímo ve frontě před Suezským průplavem máme dva kontejnery. Pro objednávky, které jsou stále v Číně, hledáme náhradní řešení,“ řekl šéf logistiky Michal Ondomiši. „Aktuálně odhadujeme, že zboží na cestě bude mít deset až čtrnáct dní zpoždění.“ Dražší ropa, možná i káva Ztěžuje se také přeprava energetických surovin či zemědělské produkce. Zásadní výpadky v nabídce supermarketů by ale havárie způsobit neměla. „Zásoby potravin se v Evropě dlouhodobě drží na mnohem vyšší úrovni,“ uklidňuje Tomčiak. Podražit by ovšem podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla káva. „Veškeré kávové boby, které se převážejí z východní Afriky či z Asie do Evropy, putují právě Suezem. Evropští odběratelé a výrobci kávy nemají dostatečné zásoby, tudíž delší blokace průplavu znamená výpadky v produkci, a tedy tlak na růst cen,“ řekl serveru Lidovky.cz Kovanda. Naopak řidiči a obecně všichni, kdo nakupují pohonné hmoty, mohou být zatím relativně v klidu. Denně se po celém světě spotřebuje téměř sto milionů barelů ropy, z toho se přes Suez přepravují jen dvě až tři procenta. A evropská ekonomika kvůli koronakrizi stagnuje, takže klesá i spotřeba ropy. „Rafinérie mají navíc vlastní zásoby, většinou na dobu kolem deseti dnů. Ceny ropy se dle mého budou držet v současném rozmezí 60 až 70 dolarů za barel. Případné zhoršení situace bude záležet na tom, na jak dlouho se vyproštění plavidla protáhne,“ soudí expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.