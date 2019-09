Vyšetřování uvnitř Smartwings. Společnost přiznala, že let s jedním motorem byl pochybením posádky

Praha Let společnosti Smartwings s porouchaným motorem byl podle interního šetření dopravce pochybením posádky. Vyplývá to z podkladů, které firma minulý týden předala leteckému úřadu. Ve čtvrtek to řekl mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký.

Společnost Smartwings krátce po události jakékoliv pochybení odmítala, později uvedla, že nešlo o systémovou chybu. Letecký úřad zatím k žádnému výsledku ve svém šetření nedospěl, v minulých týdnech označil postup posádky za nestandardní. Úřad prověřuje let Smartwings s jedním motorem. Aerolinka doručila potřebné dokumenty Letoun společnosti Smartwings letěl 22. srpna z řeckého ostrova Samos do Prahy. Letadlu přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Stroj pak pokračoval v nižší letové hladině až do Prahy. Na palubě bylo 170 lidí. Smartwings k tomu ve čtvrtek zopakoval své předchozí vyjádření o výsledcích svého šetření a oznámil, že v souvislosti s případem přijal dodatečná opatření, která by do budoucna měla zamezit podobným situacímÚCL zahájil krátce po události vyšetřování letu. Po dopravci úřad požadoval dodání záznamů a vysvětlení k letu, které Smartwings doručil minulý čtvrtek. „Interní setření potvrdilo, že se nejednalo o systémovou chybu,“ uvedla tehdy společnost bez dalších podrobností. Hezký ve čtvrtek řekl, že z vysvětlení, které dopravce úřadu minulý týden předal, vyplývá, že mělo jít o chybu posádky. První výsledky šetření letu Smartwings bude veřejnost znát nejspíš příští týden Letecký úřad v minulých týdnech uvedl, že v případech, kdy se letadlu porouchá jeden z motorů, je obvyklým řešením nouzové přistání na nejbližším letišti. Jde především o preventivní postup pro případ, kdyby přestal fungovat i druhý motor. Dopravce krátce po události bezpečnostní pochybení odmítl s tím, že posádka postupovala v souladu s bezpečnostními i provozními předpisy. Případ v současnosti vedle ÚCL řeší také Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Výsledky šetření obou úřadů se dají očekávat v horizontu několika měsíců. V případě zjištěného pochybení může být se členy posádky nebo společností zahájeno například správní řízení, v krajním případě i podáno trestní oznámení. Firma Boeing se po odstavení letadel typu 737 MAX kvůli nehodám propadla do ztráty 2,9 mld. dolarů Smartwings letos v létě čelí problémům kvůli letonům Boeing 737 MAX 8, které byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, dalších devět měl převzít právě v létě. Americký výrobce v současnosti připravuje aktualizaci problémového softwaru, termín jeho zavedení je však nejasný.