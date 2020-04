Jak v Praze pečují o uzemněná letadla? Technici nahazují motory a topí, boeingy Ryanairu oblétávají město

Aerolinky kvůli pandemii na celém světě stojí, pro letušky a piloty není práce. Naopak letečtí technici se rozhodně nenudí, uzemněné stroje totiž vyžadují srovnatelnou péči, jako kdyby byly v provozu. „Například Ryanair svá letadla každý týden prolétává nad Prahou,“ říká mechanik.

Letenky po koronavirové krizi zdraží, míní expert. Zájem o cestování ale podle něj určitě nepoleví

„Pětadevadesát procent naší flotily stojí,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí tuzemské Smartwings Group Vladimíra Dufková. Skupina, pod kterou spadají Smartwings i ČSA, má aktuálně 55 letounů, většina z nich „parkuje“ právě v Praze. Podle Dufkové ale i na uzemněných letadlech musí nadále probíhat pravidelná údržba podle schváleného programu.

„Ta letadla jsou sice uzemněná a nelétají, ale musí se udržovat v takzvaném režimu active storage a musí být zaopatřena podle přesných postupů,“ říká pro Lidovky.cz letecký mechanik, který si přál zachovat anonymitu.



Uzemněná letadla Smarwings zachycená dronem.

V první řadě u všech letadel provedla specializovaná firma důkladnou dezinfekci. A teprve potom následovala řada prvotních technických úkonů. „U všech letadel jsme zakrytovali veškeré senzory, promazali a zakonzervovali jsme mechanické části, odpojili baterie, interiéry jsme vybavili odvlhčovacími prostředky a mnoho dalšího,“ popsal technik některé postupy, jak stroje uchránit před vnějšími vlivy.



Tím práce pro mechaniky ale nekončí. Motory každého stroje vyžadují pohyb alespoň jednou za týden. Letečtí technici tak pravidelně provádí postup zvaný seven protection.



„Každý týden alespoň na 30 minut opět připojíme baterky, kompletně všechno zapneme a nahodíme motory,“ vysvětluje pro Lidovky.cz mechanik. Jde o přesně předepsané úkony. „Prohýbeme všechna kormidla, vytopíme letadlo, vizuálně ho zkontrolujeme, důležité je udržet i dobrý stav pneumatik. To všechno se musí dělat každých sedm dní,“ popisuje.

Stejné postupy se už více než rok provádějí u celosvětově uzemněného modelu Boeing 737 MAX.

Letadla Ryanairu každý týden nad Prahou

Pražská Ruzyně je od roku 2016 domovským letištěm i pro letadla nízkonákladového Ryanairu. Pět boeingů irského dopravce podstupuje podobná opatření. Aby se udržela v kondici, posádka je navíc jednou týdně zvedne do vzduchu a obletí s nimi Prahu.

Před koronavirovou pandemií pokrylo Smartwings a ČSA více než třetinu veškerého pohybu letadel na Ruzyni. Provoz tuzemské letecké skupiny se ale s pandemií omezil pouze na přepravu zdravotnického materiálu a repatriaci Čechů ze zahraničí. Navzdory tomu si české letušky a piloti udržují optimismus. „O práci se nebojíme, sedm miliard lidí cestovat nepřestane,“ shodují se.

Zachrání stát ČSA? Nejdřív záruky, pak možná majetkový vstup, říká Havlíček

I přesto, že od poloviny března vláda omezila volný pohyb přes české hranice, pražské Letiště Václava Havla zůstává i nadále v pohotovosti pro všechny vzlety a přistání. Tedy včetně privátních, charterových či cargo letů. „Téměř každý den do Prahy také přilétávají letadla se zdravotnickým materiálem z Číny a další pravidelné nákladní lety. Díky tomu, že je letiště otevřené, se mohou i nadále Češi dostat ze zahraničí zpátky domů za svými rodinami a blízkými na palubách repatriačních letů, které do Prahy přilétají z různých destinací,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Podle ní se pohyb cestujících na letišti v březnu téměř zastavil. Momentálně ho zajišťují z velké části především právě Češi, kteří se vracejí domů. „Loni jsme například na konci března zaznamenali přes 2500 vzletů a přistání za týden, letos za stejné období to bylo přibližně jen 360 letů,“ porovnává mluvčí.

„Na pravidelných linkách prozatím létají v některých dnech lety například do Dauhá, Minsku nebo Sofie. Linka do katarského Dauhá má být však od 18. dubna do konce května dočasně pozastavena,“ říká Pavlíková. Provozování každé linky, včetně počtu letů i typu letadla, je vždy na rozhodnutí daného dopravce.