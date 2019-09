Peking otevřel letiště podle návrhu slavné architektky Zahy Hadid. Pyšní se největším terminálem světa

Data o novém letišti Ta-Sing Nové letiště Ta-sing se čtyřmi vzletovými drahami a plánovanou kapacitou 72 milionů přepravených pasažérů do roku 2025 a kolem 100 milionů přepravených pasažérů do roku 2040 má ambice zařadit se mezi největší letiště světa.

Jedničkou mezi letišti podle počtu přepravených pasažérů je nyní podle údajů za loňský rok Hartsfieldovo-Jacksonovo letiště v Atlantě (107,4 milionu), na druhém místě bylo mezinárodní letiště v Pekingu, které loni odbavilo 101 milionů cestujících, třetí příčka patřila mezinárodnímu letišti v Dubaji (89,1 milionu). Do pětice největších letišť světa patří dále Losangeleské mezinárodní letiště (87,5 milionu) a tokijské letiště Haneda (87,1 milionu). Letiště Václava Havla Praha loni odbavilo rekordních 16,8 milionu pasažérů.

Jedničkou mezi letišti se mají stát v budoucnu letos otevřené letiště v Istanbulu, které plánuje mít do roku 2025 kapacitu až 200 milionů cestujících, a Maktúmovo mezinárodní letiště v Dubaji, které by po kompletním dokončení v roce 2027 mělo ročně odbavit až 220 milionů cestujících.

Letiště Ta-sing se nachází jižně od Pekingu u města Lang-fang. Od centra Pekingu je vzdáleno asi 50 kilometrů a je pojmenováno podle čtvrti Ta-sing na jižním okraji Pekingu. Vláda rozhodla o výstavbě nového letiště v lednu 2013, stavba byla zahájena v prosinci 2014 a první testovací let se uskutečnil letos v lednu.

Kromě velké kapacity bude nové letiště unikátní v tom, že kolem něj vyroste nové dopravní centrum a město se všemi možnými službami o rozloze kolem 50 kilometrů čtverečních. Pro srovnání - to je zhruba jako polovina Liberce.

Rozloha samotného pětipatrového terminálu, který připomíná obrovskou mořskou hvězdici, je podle listu The China Daily 700 000 metrů čtverečních, což z něj činí největší terminál na světě. Projekt slibuje, že cestující se od centra terminálu dostane ke každé odletové bráně do osmi minut.

Dominantou letiště je přes 70 metrů vysoká řídící věž. Náklady na stavbu, na které se podílelo na 40 000 lidí, dosáhly 11,7 miliardy dolarů (275 miliard Kč). V tom jsou například i dvě nové vysokorychlostní železniční tratě spojující letiště s Pekingem a metro.

Střecha letiště je pokryta solárními panely a spojení v rámci letiště budou obstarávat elektromobily. Stavbu navrhlo studio již zesnulé britské architektky iráckého původu Zahy Hadidové se svými čínskými partnery.

Nové letiště uvolní kapacity přetíženého mezinárodního letiště v Pekingu, které se nachází 65 kilometrů od nového letiště, a v souvislosti s ním bude uzavřeno menší pekingské letiště Nan-jüan.

Podle serveru CIA World Factbook je nyní v provozu ve světě přes 42 000 letišť různých druhů. Letištní velmocí jsou s více než 14 000 letišti Spojené státy. Následuje Brazílie (asi 4100), Mexiko (přes 1700), Kanada (1500) a Rusko (přes 1200). V Číně je nyní v provozu podle čínského úřadu pro civilní letectví (CAAC) přes 230 letišť, do roku 2035 chce Čína jejich počet téměř zdvojnásobit na 450. Čínská letiště odbavila podle údajů CAAC loni 1,26 miliardy cestujících, což byl proti předchozímu roku nárůst o deset procent.