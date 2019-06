V horku jako s alkoholem v krvi. Jak zvládnout kolony v úmorném vedru?

PRAHA S příchodem letních prázdnin lze na tuzemských silnicích očekávat intenzivnější provoz a s ním spojené kolony, obzvláště na modernizovaných úsecích dálnic. Mnohahodinové čekání v nich v kombinaci s parným počasí dokážou cestování velmi znepříjemnit. Server Lidovky.cz tak přináší souhrn rad, jak dlouhé čekání v autě za parného počasí co nejlépe zvládnout.

Pít a pít - vodu



Málokdo ví, že při řízení v úmorném horku se tělo chová, jako by bylo posilněno 0,2 promile alkoholu. Řidiči by tak vždy měli mít po ruce vodu a pít ji v maximální míře – denně alespoň kolem tří litrů. Rovněž by neměli vyjíždět alespoň bez malé svačiny pro případy, že by se na cestách neočekávaně zdrželi.