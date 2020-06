V metru na Andělu a Smíchovském nádraží se již připojíte k internetu. Následovat bude Invalidovna

Praha Cestující v pražském metru se nově připojí k internetu ve stanicích Anděl a Smíchovské nádraží na lince B. Stanice a tunely jsou pokryty vysokorychlostní sítí LTE. Ve středu to sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Cestující mohou nyní používat internet ve 22 stanicích a přilehlých tunelech.

Další rozšiřování signálu v metru chystá DPP na polovinu června. Podnik na tom spolupracuje s konsorciem O2, T-Mobile, Vodafone a společností CETIN.

Nejpozději od poloviny letošního června bude signálem sítě LTE pokryt úsek mezi stanicemi Florenc a Invalidovna na lince B. „V úseku Křižíkova - Invalidovna byla síť LTE zprovozněna na konci letošního března,“ uvedla Řehková.

V dalších stanicích linky A Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická a linky B Českomoravská budou mobilní služby k dispozici na začátku letošních letních prázdnin.

Naposledy byl signál v metru na konci dubna zaveden ve stanicích Muzeum a Můstek na trase A a v tunelu mezi nimi a začátkem dubna mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna na lince B.

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě. V pražském metru je nyní 61 stanic.