V Praze končí autobusy Citybus. Některé poputují do muzea,většina skončí ve šrotu

Praha V pražské MHD skončily nízkopodlažní autobusy Irisbus Citybus, které dopravní podnik (DPP) začal nakupovat v roce 1996. Jak dnes řekli novinářům a zájemcům o veřejnou dopravu zástupci podniku, DPP jich celkem nakoupil 321 ve dvanáctimetrové variantě a 53 kloubových. Většinou mají najeto přes milion kilometrů. Vyřazené vozy podnik prodává zájemcům, kteří nabídnou obálkovou metodu největší částku, valnou většinou jde o šrotovací firmy. Další na řadě k vyřazení budou Karosy.

Citybusy, ve Francii známé jako Renault Agora, vyráběla firma Karosa Vysoké Mýto ve spolupráci s firmou Renault v rámci koncernu Irisbus. Podle technického ředitele DPP Jana Šurovského jich více než v Praze jezdí pravděpodobně jen ve Francii. V Praze šlo o druhé nízkopodlažní autobusy, které podnik nakoupil, před tím to byly pouze tři nízkopodlažní vozy Neoplan.



Podle Jana Barchánka, která má v podniku na starosti provoz autobusů, byly Citybusy ve své době velmi moderními vozy, které se navíc v provozu osvědčily jako spolehlivé a odolné. „Drtivá většina z nich najezdila více než milion kilometrů,“ řekl. Jeden z vozů podle zástupců podniku najezdil dokonce 1,4 milionu kilometrů.

Nyní však podle podniku přišel čas se s vozy tohoto typu po téměř čtvrt století rozloučit. Většina z nich podle Šurovského skončí ve šrotu. „Není to tak, že bychom my sami někde rozebírali autobusy a házeli je do nějakých kontejnerů na šrot,“ vysvětlil s tím, že vozy se prodávají zájemcům. Dodal, že podnik z autobusů také vytěžuje použitelné díly, ale v případě Citybusů to nemá smysl, protože se vyřazují všechny a díly by k ničemu nebyly. „Ale dokud se ten typ provozuje, tak samozřejmě je vytěžitelných spousta věcí,“ řekl.

Jeden z těchto autobusů je již od roku 2017 umístěn v Muzeu MHD ve Střešovicích, kde se dnes rozloučení s autobusy uskutečnilo. Poté se pět z nich vydalo na poslední jízdu na Strahov. Podle ředitele muzea Petra Malíka je v plánu stavba nové haly pro autobusy, kde budou tento a další vozy umístěny. Šurovský dodal, že jeden vůz bude také nasazován na připravovanou autobusovou retrolinku, na které budou jezdit i standardní Karosy. Právě stále provozované modely Karosa jsou podle Šurovského další na řadě k vyřazení, které se uskuteční pravděpodobně začátkem příštího roku. „Jsou to poslední vysokopodlažní vozy a poslední s normou Euro 3,“ řekl.

Podnik má zhruba 1200 autobusů, které postupně obnovuje. Do roku 2030 jich plánuje nakoupit 960. Kromě naftových je v plánu také nákup různých druhů elektrobusů nebo vozů s hybridním pohonem.