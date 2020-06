V případě krachu by stát zaplatil mnohem více, obhajuje Hamáček pomoc letecké společnosti Smartwings

V případě, že by České aerolinie (ČSA) zkrachovaly, stát by na dávkách a podpoře vyplatil zhruba 1,2 miliardy korun. Před pondělním jednáním vlády to novinářům řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Přijde mu proto logická zvažovaná státní záruka pro leteckou společnost Smartwings.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v sobotu uvedl, že výše záruky by měla být mezi 500 a 900 miliony korun, sám by preferoval 800 milionů. Smartwings se přejmenují na ČSA během několika dnů. Stát má ale i další podmínky, aby jim pomohl Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun. V pátek nechala v několika českých denících zveřejnit inzerát, kterým upozorňovala na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností pomoc od státu nedostala. Do skupiny patří dopravci Smartwings a ČSA.