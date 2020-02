Praha uvažuje o pořízení vlastní družice. Měla by sbírat data o smogu, suchu či dopravě

Praha Vedení hlavního města zvažuje, že pořídí družici určenou ke sběru dat z oběžné dráhy. V neděli o tom informoval server Deník N. Měla by sbírat data například o smogu, suchu či dopravě. Zástupci Prahy podle serveru již o možnosti jednali na ministerstvu dopravy, náklady na pořízení družice by byly mezi 15 a 20 miliony korun.

„U některých lidí vznikl nápad a myšlenka, že bychom potřebovali lepší data, co se týče mobility a dalších věcí, které se dají z družice sledovat. Vznikla zde tedy otázka, jestli by nebylo vhodné si společně s některými dalšími subjekty pořídit družici, která by byla přizpůsobena našim požadavkům,“ uvedl radní Vít Šimral (Piráti).



K nápadu se podle něj zatím dvakrát sešla pracovní skupina složená ze zástupců Prahy, ministerstva dopravy a podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague, který je zaměřený na kosmické technologie a spadá pod síť inkubátorů Evropské kosmické agentury.

Česká vláda koncem loňského roku schválila návrh ministerstva dopravy na investice do kosmických aktivit 1,205 miliardy Kč ročně, což je o 275 milionů více než dosud. Chce tak přispět k tomu, aby se ČR i díky kosmickým aktivitám zbavila nálepky nízkonákladové ekonomiky a montovny.