Velké škrty v Českých drahách se dotknou nejvyšších postů. Skončit má i bývalý šéf Nebeský

PRAHA Úsporná opatření uvnitř největšího dopravce v zemi se dotknou i nejvyšších manažerských postů. Snížit se má počet členů dozorčí rady Českých drah i představenstva, které firmu řídí. Skončit v něm má podle informací serveru Lidovky.cz mimo jiné i bývalý generální ředitel Václav Nebeský.

Ve vlacích Českých drah jezdí oproti normálu sotva čtvrtina cestujících, výpadky na pokladnách za loňský rok jsou kolem pěti miliard korun. Nový generální ředitel Ivan Bednárik, který nastoupil v prosinci, už ohlásil propouštění části lidí z kanceláří a dočasné snižování platů. Nyní podle všeho dojde také na vrcholové manažery.

Několik na sobě nezávislých zdrojů pro Lidovky.cz potvrdilo, že se má podle aktuálního plánu snížit počet členů dozorčí rady – z dosavadních devíti na sedm, či dokonce pět. Zeštíhlet má i představenstvo, tedy nejvyšší manažeři firmy. Mají být tři místo současných pěti.

„Zůstat by v něm měl Ivan Bednárik, Michal Kraus a Jiří Ješeta,“ uvedl zdroj dobře obeznámený s děním ve společnosti. To znamená, že představenstvo by v případě uskutečnění tohoto záměru měli za takové konstelace opustit Petr Pavelec (má na starosti oblast majetku – pozn. red.) a Václav Nebeský.



Druhý jmenovaný má nyní ve vedení firmy na starosti mimo jiné oblast rozvoje IT technologií. Od září 2019 do loňského prosince byl Nebeský generálním ředitelem ČD. Po dohodě s ministrem dopravy a předsedou dozorčí rady se nejvyšší funkce, mimo jiné z vážných osobních důvodů, vzdal a přešel na pozici místopředsedy představenstva.



Havlíček: Šetřit musíme i nahoře

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) na přímý dotaz chystané změny nepopřel.



„Zatím to nechci komentovat. Je to na rozhodnutí řídicího výboru (orgán složený z nominantů několika ministerstev, který jmenuje a odvolává členy dozorčí rady – pozn. red.). Nepopíráme, že obecně chceme v Českých drahách šetřit, a to i na vrcholové úrovni,“ řekl Havlíček pro Lidovky.cz.



Nový šéf ČD Ivan Bednárik.

Téma úspor podle svých slov průběžně řeší s šéfem dozorčí rady Pavlem Kysilkou i generálním ředitelem (a zároveň předsedou představenstva) Ivanem Bednárikem.



Právě pod jeho vedením se ČD, které se potýkají s masivním úbytkem cestujících, vydaly na cestu redukčních opatření. Zhruba 700 lidí, převážně na administrativních pozicích, bude mít snížený plat o deset procent. Část z nich státní podnik propustí. Naopak zaměstnanců, kteří zajišťují provoz vlaků, se dočasné srážky z platů ani výpovědi nedotknou.

Co se týče změn ve vedení, ty mají logickou posloupnost. Na začátku procesu je už zmíněný řídicí výbor, který zpravidla na základě politické dohody přeobsadí dozorčí radu. Ta následně to samé udělá s představenstvem společnosti.