Velký odpor proti Pražskému okruhu. Dorazilo skoro 50 protestních 'lejster'

PRAHA Asi nejdůležitější díl obchvatu hlavního města sice má takzvané územní rozhodnutí, ale proti jeho vydání se zvedl opravdu velký odpor. Městské části, vesnice, zájmová sdružení i občané sepsali celkem 49 odvolání proti této stavbě, která má na jihovýchodě metropole doplnit Pražský okruh.

Desítky tisíc aut, které jedou od hradecké dálnice D11, musí v současné době u Černého Mostu sjet do Prahy. Až bude hotová nová část Pražského okruhu, která tento sjezd spojí s už dokončenou částí obchvatu (u sjezdu z brněnské D1), budou moct pokračovat pohodlně po dálnici - netrápit se v pražských zácpách a nechat oddychnout tamní obyvatele.

Jenže navzdory politické podpoře této stavby na vládní i magistrátní úrovni se proti ní, lépe řečeno proti jejímu územnímu rozhodnutí, dorazilo překvapivě vysoké množství odvolání.

„K dnešnímu dni (čtvrtek) evidujeme 49 odvolání,“ řekla pro Lidovky.cz Pavla Vinklářová z odboru výstavby městské části Praha 22. Úředníci z této radnice vydali na konci července územní rozhodnutí, tedy jakési zasazení stavby do krajiny. Do radniční schránky – fyzické či datové – pršela v posledních dnech odvolání. Číslo 49 už je pravděpodobně konečné.



„S ohledem na skutečnost, že poslední podání na poštu mohlo být 31. 8. 2020, tak by teoreticky už měla být všechna odvolání doručena. Pokud tedy nedojde k nějakému prodlení pošty při doručování,“ dodala Vinklářová.

Spojnice dálnic D1 a D11 se nachází v jihovýchodní části Prahy.

Proti stavbě, která má měřit necelých 13 kilometrů a stát přibližně 9 miliard korun, se odvolávaly zájmová sdružení, fyzické osoby, vesnice ležící u hlavního města i některé menší pražské radnice. Třeba Dolní Chabry nebo Horní Počernice. U druhé zmíněné městské části, která leží na jihovýchodě Prahy a tedy v blízkosti budoucího dálničního obchvatu, je situace velmi pikantní.

V její radě totiž zasedají zástupci hnutí ANO. Proti jejich kroku se ohradil magistrátní zastupitelský klub hnutí, který své souputníky vyzval, aby vysvětlili, proč schválili odvolání. Budování okruhu bylo jednou z priorit volebního programu hnutí ANO v pražských volbách. Městská část by tedy podle klubu měla stanovisko přehodnotit s ohledem na celopražské zájmy.



Vyřízení bude trvat až rok

Odvolání nyní putují o stupínek výš. Budou je muset pročíst, posoudit a vyřídit úředníci z magistrátu hlavního města. Dorazí k nim třeba i „lejstra“ od obcí Veleň a Přezletice z okresu Praha-východ, od kterých je chystaná stavba docela daleko. Vadit jim ale může to – stejně jako některým vzdálenějším městským částem či sdružením – že další etapa budování Pražského okruhu bude logicky pokračovat na severu Prahy, kde je proti stavbě velký odpor.

Pokud by se nepodařilo stavbu na jihovýchodě prosadit a v případných nových plánech „vymístit“ za hranice Prahy, oddálila by se trasa i od jejich domů a zahrad. Jenže pak by se do nedohledna vytratil i samotný okruh.

„Takové řešení by nikomu nepomohlo. Troufám si tvrdit, že v takovém případě tu okruh do 20 let nebude. Přitom jsme splnili všechny hlukové limity a stavbu zahloubili více, než jsou požadované normy,“ řekl už dříve pro Lidovky.cz šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Věří, že po vyřízení odvolání bude příprava jihovýchodní části okruhu pokračovat. „Vyřízení může trvat šest až dvanáct měsíců. Když budu realista, pravomocné územní rozhodnutí budeme mít příští rok v létě,“ odhadl pro Mátl. Po získání „razítka“ bude následovat výkup pozemků a žádost o stavební povolení. Podle Mátla se začne jihovýchodní část okruhu mezi D1 a D11 stavět nejdříve v polovině roku 2022. Dokončení je pak podle něj reálné za další čtyři roky.

Ani dokončením tohoto úseku nebude Pražský okruh zdaleka kompletní. K úplnosti mu nyní zbývá více než polovina: 44 kilometrů z celkových 83. První úsek, spojující Satalice a Běchovice, je otevřený od 12. října 1984, tedy už 36 let. A naposledy se páska na okruhu stříhala před deseti lety, kdy se otevírala cesta mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí.