Velký třesk na železnici. Víme, kdo nahradí budoucího šéfa Českých drah v čele výdělečného ČD Cargo

PRAHA Už třináct let, tedy od jejího vzniku, nosí Tomáš Tóth manažerský dres nákladní společnosti ČD Cargo. Firmy, která mateřským Českým drahám v posledních letech vydělává ročně stovky milionů korun. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se právě on stane jejím novým šéfem.

Tóth je součástí škatulat na nejvyšších místech státních Českých drah. Ve čtvrtek má být podle aktuálního plánu ministerstva dopravy odvolaný její generální ředitel Václav Nebeský a na jeho místo zvolí dozorčí rada firmy Ivana Bednárika – muže, který už šest let vede dceřinou firmu ČD Cargo. Má pomoci v krizovém řízení firmy, která počítá s tím, že jí kvůli epidemii vypadnou tři miliardy z tržeb, protože lidí ve vlacích jezdí velmi málo.

Na prvním zasedání představenstva mateřských Českých drah, už s Bednárikem v čele, by mělo dojít k odvolání jeho samého z čela ČD Cargo a jmenování nového člena vedení nákladního dopravce. To by měl být právě Tóth. Jeho by si pak následně mělo představenstvo nákladního dopravce zvolit do svého čela.

„Dosavadní výkonný ředitel Tomáš Tóth je v případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, připravený převzít větší míru zodpovědnosti za ČD Cargo. Ve firmě působí od jejího vzniku v roce 2007,“ potvrdil informace serveru Lidovky.cz Bednárik

Ivan Bednárik.

Jako výkonný ředitel působí dva a půl roku, dříve měl čtyři a půl roku na starosti oblast ekonomiky. Jako manažer se vypracoval z nižších pozic, v prosinci před třinácti lety začínal jako nákupčí v zásobování. Byla to doba, kdy se z nákladní dopravy Českých drah stala jejich dceřiná firma.

V posledních letech se ČD Cargo stalo poměrně úspěšnou společností, která stabilně vylepšovala hospodaření mateřské společnosti. Třeba v roce 2018 vydělala dopravou uhlí, automobilů nebo jiného zboží 608 milionů.

V souvislosti s koronakrizí ovšem za prvních šest měsíců tohoto roku prodělala i nákladní doprava, která se potýká s menší poptávkou. Její ztráta za prvních šest měsíců roku činila 44 milionů. Elektrárny kvůli omezenějšímu provozu některých podniků vyrábějí méně elektřiny, ČD Cargo tak přepravovala výrazně méně uhlí, na částečný výkon fungovaly také automobilky, tedy i vlaků s novými vozy jezdilo méně.

„Dovolím si tvrdit, že žádný nákladní dopravce nebude za rok 2020 v zisku. Naším úkolem je dosáhnout v příštím roce vyrovnaného hospodaření,“ řekl v létě Bednárik.