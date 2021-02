Vlakem do Chorvatska i letos. RegioJet spustil předprodej jízdenek, kromě Rijeky pojede i do Splitu a Záhřebu

PRAHA/RIJEKA Soukromý dopravce RegioJet ve čtvrtek zahájil předprodej jízdenek na pravidelné vlaky do Chorvatska, které začne vypravovat koncem května. Oproti loňsku vlaky pojedou nejen do Rijeky, ale také do Splitu a Záhřebu. Ceny začínají stejně jako loni na 590 korunách za jednosměrnou jízdenku. Na mimořádná opatření spojená s pandemií koronaviru je společnost podle mluvčího Aleše Ondrůje připravena.

České dráhy utlumily dopravu s Německem, mezistátní vlaky od neděle přestanou jezdit úplně První pravidelný spoj z Prahy podle mluvčího vyrazí 28. května, pokračovat bude přes Brno, Břeclav a Bratislavu. Vlaky zastaví pro nástup a výstup cestujících také v maďarském Györu a Budapešti. Spojení má být ukončeno koncem září. V červnu a září pojedou vlaky třikrát týdně, v červenci a srpnu budou v obou směrech jezdit denně. Z Rijeky budou stejně jako loni zajištěné návazné autobusové spoje do významným letovisek na jadranském pobřeží. Novinkou pak budou návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.

Vlaky mají být letos o tři vagony delší než loni, což umožní zvýšit kapacitu jednoho spoje na více než 650 cestujících. Ceny jízdenek budou opět začínat na 590 korunách za jednosměrnou jízdenku na sedačce, jízda v lůžkovém kupé vyjde minimálně na 790 korun. Na trase do Splitu pak ceny začínají na 890 korunách za sedačku a na 1090 korunách za cestu ve spacím voze. Servis v ceně jízdenky se od loňska nemění.

Na mimořádná opatření kvůli koronaviru je společnost podle mluvčího Aleše Ondrůje připravena. „Loni jsme lidem poskytovali veškerou asistenci s vyplňováním speciálních příjezdových formulářů. Posílali jsme je předem e-mailem, aby měli čas je vyplnit, pokud to bylo potřeba pomohl palubní personál ve vlaku. Stejně tak jsme připraveni poskytnout maximální asistenci i letos. Případná opatření jsme připraveni řešit aktivně," uvedl Ondrůj s tím, že to platí i pro případné testy na covid-19.

„Předpokládáme, že letní sezóna bude možná stejná, jako tomu bylo loni. Pokud by ale platila nějaká nová omezení, jako loňské omezení zastávek ve Slovinsku, pak umožníme jízdenky operativně bez sankcí stornovat,“ dodal Ondrůj. Loni RegioJet pravidelným spojem v obou směrech přepravil 60 tisíc lidí.