Vlaky z jihu Moravy budou jezdit až 320 kilometrů za hodinu. SŽDC tvrdí, že už v roce 2027

PRAHA Vlaky z Brna směrem na jih k hranicím s Rakouskem a Slovenskem by měly od roku 2027 jezdit výrazně rychleji. Umožní to chystaná vysokorychlostní trať (VRT) z Brna do Vranovic asi za 20 miliard korun, která dovolí rychlost až 320 km/h, a také úprava současné trati z Vranovic k hranicím za jednotky miliard s rychlostí až 200 km/h.

Novinářům to v úterý řekl ředitel Odboru strategie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radek Čech. V Brně železnice naváže na plánovanou VRT směrem do Prahy odhadem za 150 miliard korun, díky níž cesta mezi oběma městy potrvá necelou hodinu.

Z Brna do Vranovic na Brněnsku má vzniknout nová vysokorychlostní trať. „Stavební povolení chceme do roku 2025 a doba realizace bude krátká, takže by to mohlo být v roce 2027. Je to relativně jednoduchá stavba, takže je to asi o 20 miliardách korun,“ uvedl Čech.

Od Vranovic k hranicím se počítá s modernizací trati, která umožní rychlost 200 km/h. „Intenzivně to připravujeme, tento úsek by mohl být v provozu už před rokem 2025. Pokračování v těch samých parametrech pak bude na Slovensko a do Rakouska. Se zahraničními partnery jednáme, v obou případech je to schválené,“ řekl Čech.

Rychlejší vlaky z Brna by měly jezdit i směrem na Přerov, kde se do roku 2025 počítá s modernizací trati pro rychlost až 200 km/h. „Půjde tam o zdvoukolejnění trati a vybudování úplně nového zabezpečovacího zařízení a odstranění křižovatek. Částka tak bude asi nad 50 miliard korun,“ řekl Čech. V plánu je i navazující VRT umožňující rychlost až 320 km/h z Přerova do Ostravy odhadem za 60 až 80 miliard, která by podle Čecha mohla být hotová v roce 2028.

Do roku 2030 by měly také začít práce na hlavním úseku plánované vysokorychlostní trati z Prahy do Brna. Podle Čecha se náklady odhadují na 150 miliard korun, práce by mohly být hotové v roce 2033 nebo 2034. Díky rychlosti 320 km/h by se lidé mohli z hlavního města dostat do centra jižní Moravy za necelou hodinu.

Čech na dotaz ČTK odpověděl, že přivedení vysokorychlostní železnice do Brna směrem od Prahy neovlivní ani případné zdržení stavby nového vlakového nádraží v Brně. Železnice totiž podle něj povede do míst současného dolního nádraží, kde má v budoucnu být poblíž nové nádraží. Dolní nádraží slouží nákladní dopravě a občas i cestujícím při omezení hlavního nádraží, které nemá kapacitu na vysokorychlostní tratě.