Skiareály dostanou až 530 korun denně za prázdnou sedačku na lanovce

PRAHA Odškodné za prázdné kotvy, pomy a sedačkové lanovky dostanou provozovatelé skiareálů za období od 27. prosince do 22. ledna, což je termín, do kdy budou vleky skoro jistě mimo provoz. Náhrada se bude odvíjet od druhu lanovky a počtu míst na ní, řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) serveru Lidovky.cz

Vlekaři už můžou počítat, kolik peněz dostanou od státu za dobu, kdy mají a budou mít kvůli epidemii koronaviru nuceně vypnuté lanovky. V pondělí odpoledne bude návrh, projednaný se zástupci skiareálů, schvalovat vláda.

„Počítá se to podle typu vleku, jde o takzvané sedačkovné. Je to na různé druhy vleků a lanovek, od 210 do 530 korun na den,“ uvedl pro Lidovky.cz Havlíček. To znamená, že například za sedačky na jednodušších typech vleků, jako jsou pomy či kotvy, dostanou provozovatelé podle všeho měně peněz a více za sedačkové lanovky, které jsou náročnější na provoz.

Pokud návrh kabinetem projde, dostane provozovatel za jeden den částku podle kapacity svého vleku. Například sedačková lanovka z Jáchymova na Klínovec má kapacitu 604 sedadel, takže když bude v nejvyšší kategorii, dostane vlekař za den částku 320 tisíc korun.

Program je podle Havlíčka připravený s provozovateli. „Pokud bude schválen, připravíme výzvu a mezitím notifikaci Evropské unie. Bude se vztahovat na období od 27. prosince, kdy se areály zavřely, do 22. 1.,“ popsal vicepremiér. O druhém z termínů se uvažuje jako o možném datu pro rozvolnění.

Odškodné se počítá podobně jako u hotelů a penzionů. Tam jsou odstupňované částky podle úrovně ubytování a hradí se za počet lůžek a období, kdy muselo být zavřeno. Ani v tomto případě nevyužila vláda jiný typ počítání – tedy podle tržeb.



Hned po vypnutí vleků obsadili řadu sjezdovek sáňkaři, z nichž vlekařům neplynou žádné tržby. Někteří provozovatelé skiareálů se i proto rozhodli například pro zavedení parkovacího poplatku.