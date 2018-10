Vstup do metra z Karlova náměstí se kvůli opravě až do srpna uzavře

PRAHA Kvůli výměně eskalátorů a dalším opravám bude od úterý 9. října uzavřený vstup do metra z oblasti Karlova náměstí v centru Prahy. Cestující budou muset pro vstup i výstup do a ze stejnojmenné stanice používat vestibul z Palackého náměstí. Opravy budou trvat přibližně do srpna příštího roku, uvedl v úterý pražský dopravní podnik na svém webu.

V prvních dnech po uzavření vstupu z Karlova náměstí budou cestujícím radit informátoři v reflexních vestách. Kvůli opravě dopravní podnik také pro autobusovou linku číslo 148 zřídí zastávku v ulici Na Moráni před křižovatkou s Dittrichovou ulicí.



Kromě pohyblivých schodů chce dopravní podnik ve stanici vyměnit také osvětlení. Rekonstrukce se dočkají i elektrické rozvody.

Stanice Karlovo náměstí na lince B pražského metra byla postavena v polovině 80. let. Stanice vyražená přibližně 40 metrů pod zemí má dva vestibuly, na Karlovo a na Palackého náměstí.