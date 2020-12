Vyřešení desetileté diskuze. Pražští zastupitelé podpořili jižní variantu železnice na letiště a do Kladna

PRAHA Pražští zastupitelé ve čtvrtek podpořili jižní variantu trasy železnice, která má spojit Prahu s Kladnem a s Letištěm Václava Havla. Tato varianta počítá s vedením vlaků z Veleslavína tunelem pod střešovickým masivem až do Dejvic, tedy jižně od stávající železniční trati. Modernizací trati se zabývá město a Správa železnic několik desetiletí. Od původní pozemní varianty nakonec ustoupily a byla vybrána varianta tunelu.

„Abychom pomohli ukončit desítky let rozprav, tak se přikláníme k tomuto návrhu. Navíc Praze bude vyhovovat, protože je to ta nejpřímější varianta. Rozvoj MHD a železnice je rozhodně tou cestou, kterou jít. Tuto železnici potřebujeme dostavět co nejrychleji,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).



V jižní variantě povede tunel většinou v hloubkách více než 50 metrů pod terénem a zástavbou. Trať půjde podle plánu ve směru z Dejvic na Veleslavín postupně z hloubky 20 metrů pod povrchem až do hloubky více než 50 metrů.

Pro ražbu bude zvolena technologie TBM. Podle dokumentu, který schválili zastupitelé, je nejpřívětivější pro stabilitu nadloží. „Zvolená varianta, technické řešení a hloubka tunelů jsou předpoklady pro maximální a nezměněný komfort lokality nad tunely, jelikož vibrační a hlukové ovlivnění je zcela zanedbatelné,“ píše se v materiálu.

Vyústění dlouholetých sporů

Schválenou variantu doporučily jako nejlepší z posuzovaných znalecké posudky, které připravil tým z České geologické služby a tým odborníků z Ruhrské univerzity v Bochumi. Podle jejich závěrů vychází jižní varianta jako nejméně konfliktní vůči dotčenému území.

O modernizaci trati se mluví několik desetiletí. Původně se vedly spory o pozemní variantu, kvůli níž by musela být zbourána řada soukromých objektů. Proti tomu se postavili zejména místní obyvatelé. Těm se nelíbila ani původní tunelová varianta, kdy se obávali mimo jiné otřesů nebo narušení systému spodních vod.

Správa železnic odhaduje termín začátku stavby na rok 2025, a to v případě získání potřebných povolení. Zprovoznění železničního spojení na letiště předpokládá v letech 2028 až 2029. Stavba má trvat 24 až 30 měsíců. Odhadovaná cena pro úsek Výstaviště - Veleslavín je 13 miliard korun.