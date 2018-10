Vysokorychlostní železnice pro visegrádskou čtyřku. Země chtějí rychlé spojení mezi hlavními městy

BRATISLAVA/ŠTRBSKÉ PLESO Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko se dohodly na spolupráci při analýze projektu výstavby vysokorychlostní železnice, která by spojila metropole zmiňovaných zemí. Příslušnou deklaraci v pondělí po schůzce ve Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách na Slovensku podepsali ministři dopravy čtyř středoevropských států, jež patří do uskupení visegrádská čtyřka. Sdělilo to slovenské ministerstvo dopravy.

V deklaraci se ministři shodli na spolupráci při hledání řešení a opatření s cílem zkrátit cestování vlakem mezi Prahou, Bratislavou, Varšavou a Budapeští, včetně vyhodnocení možné proveditelnosti projektu vybudování vysokorychlostního železničního spojení mezi metropolemi.



„Všichni považujeme za prioritu udělat z cestování vlakem rychlejší, pohodlnější a hlavně preferovanější způsob přepravy. Vybudování vysokorychlostní tratě by proto mělo být naším společným cílem,“ uvedl hostitel schůzky, slovenský ministr dopravy Arpád Érsek.

Agentura MTI s odvoláním na vyjádření maďarského ministra zahraničních věcí Pétera Szijjártóa napsala, že soutěž na vypracování studie proveditelnosti vysokorychlostní železnice bude zahájena tento týden a dokončena by měla být během zhruba šesti měsíců.