Dojemné loučení se vzdušnou legendou. Než letoun zamířil do šrotu, piloti s ním nakreslili na nebi klokana

Sydney/Praha Vzdušná legenda, letadlo největší australské letecké společnosti Qantas, Boeing 747, po téměř padesáti letech míří do šrotu. Společnost přechází na úspornější stroje. Došlo na dojemné loučení zaměstnanců včetně nebeské kresby pomocí dráhy letu. Poslední let mířil ve středu ze Sydney do Los Angeles.

Obchodní ‚válka o nebe‘. Zatímco Boeing počítá rány a sází na problémový stroj, Airbus buduje náskok Než se ikonický Boeing 747 vydal přes Tichý oceán na svou poslední cestu v barvách Quantas, nejprve proletěl nad Sydney a nad Společností pro restaurování historických letadel (HARS) v australském městě Wollongongu, a až poté se let číslo QF7474 obrátil na východ přes Tasmanovo moře, aby vykreslil na obloze ikonického klokana společnosti Qantas.

Jak píše web flightradar24.com, klokana, který měří 275 kilometrů od východu na západ a 250 kilometrů od severu na jih, se podařilo na oblohu vykreslit za méně než 90 minut. „Tento letoun předběhl svou dobu a byl extrémně schopný,“ uvedl v prohlášení generální ředitel skupiny Qantas Alan Joyce. „Inženýři a palubní posádka na něm rádi pracovali a piloti rádi létali. Stejně tak cestující,“ sdělil. „Vybudoval si velmi zvláštní místo v letecké historii a vím, že ho hodně lidí, včetně mě, bude velmi postrádat,“ posteskl si generální ředitel ve svém prohlášení. Informoval o tom server CNN. Aerolinky British Airways ukončí provoz legendárních Jumbo Jetů. Kvůli poklesu poptávky je neuživí Podle generálního ředitele společnosti Qantas bude Boeing 747 nahrazen letadly s nižší spotřebou paliva a lepším doletem, jako je Boeing 787 Dreamliner nebo Airbus A350. Ačkoliv měla být flotila během letošního roku stejně vyřazena, došlo k tomu podle Joyce o šest měsíců dříve. „Pandemie koronaviru zdecimovala cestování po celém světě,“ uvedla společnost. Během minulého týdne Qantas vypravil tři rozlučkový lety, aby dal sbohem oblíbenému letadlu. To zamířilo s pasažéry na palubě do Sydney, Brisbane a do hlavního australského města Canberra. Ten úplně poslední - ten mířil do Los Angeles. Než ale zaparkuje v kalifornské poušti, bude podroben celní kontrole.