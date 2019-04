Wi-fi zdarma se ČD prodraží. Za internet ve vlacích cestující platit nebudou, dráhy však plánují datové limity

Praha Šéfové státního dopravce se v polovině března pokusili přesvědčit společnost O2, aby zachovala stávající ceny za wi-fi připojení i poté, co jí za pár dnů skončí smlouva. Při vyjednávání s manažery operátora ale neuspěli, takže od května budou České dráhy platit za internet ve vlacích zhruba třikrát více než dosud. Pro lepší představu: řádově inkasuje O2 za tuto službu jednotky milionů ročně. Částka ovšem roste v souvislosti s­tím, jak přibývá souprav připojených k internetu.

Cestující mohou používat bezplatný a neomezený internet hlavně v novějších vlacích s logem ČD, třeba spojích Railjet, Pendolino, ale třeba také v moderních lokálních soupravách RegioShark. Celkově asi v každém desátém vlaku. Uživatele mobilů, tabletů nebo notebooků chystané zdražení zatím neomezí. „V tuto chvíli se pro naše zákazníky nic nemění,“ ujistil mluvčí dopravce Radek Joklík. Více už ale o obchodním jednání s­dominantním dodavatelem wi-fi připojení hovořit nechtěl.



Cena roste spolu s daty

Neomezené používání internetu ve vlacích, tedy třeba pro vyřizování e-mailů, stahování filmů nebo hraní online her ovšem nebude trvat věčně. Pasažéry nejspíš čeká zavedení datových limitů, jako je tomu například v sousedním Německu. To by se mělo stát poté, co ČD vyberou v soutěži nové dodavatele wi-fi. K tomu dojde zhruba za několik měsíců.

Podle informací LN si zástupci O2 řekli na březnovém jednání za službu až o trojnásobek stávající ceny. A pokud ČD nechtějí cestujícím internet vypnout, budou toto navýšení muset akceptovat aspoň do doby, než vyberou nové dodavatele.

„Současné podmínky končí k­30. dubnu. Společnosti ČD-Telematika (dcera ČD, s níž mají operátoři smlouvu – pozn. red.) jsme připraveni služby poskytovat i nadále. Konkrétní podobu nabídky považujeme za obchodní tajemství,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Státní dopravce platí za službu wi-fi přibližně 15 milionů ročně. Necelá polovina z této částky odchází na účty operátorům – menší část SIM karet poskytuje ČD i­společnost T-Mobile –, zbytek tvoří jiné provozní výdaje. Paušální platby vycházejí z­ počtu SIM karet, kterých postupně přibývá.



Operátor O2 už nebyl ochoten dále zajišťovat internet za stávajících podmínek, a kontrakt před několika měsíci vypověděl. Důvod byl zřejmý: lidé ve vlacích v­poslední době stahovali prostřednictvím wi-fi stále více. To znamená, že O2 za stejnou cenu poskytoval výrazně větší množství dat.

Systém používání internetu ve vlacích se nyní chystá státní dopravce nastavit úplně znovu. Otázkou nejbližších dnů či týdnů je vyhlášení výběrového řízení na nového poskytovatele.

Této soutěži předcházela takzvaná předběžná tržní konzultace vyhlášená na začátku března. Dráhy v ní nadhodily možným zájemcům představu, jak by si službu představovaly, a vyzvaly je k­technickým připomínkám. Ozvali se všichni z­velké trojky celoplošných mobilních operátorů: tedy T-Mobile, O2 a Vodafone. Vzhledem k obchodní taktice však své aktivity zatím nijak nekomentovali.

Neomezeně jen dočasně

V rámci zmíněné tržní konzultace ČD popsaly například to, že chtějí zakázku zadat dvěma mobilním operátorům naráz. Ve vlacích by byly umístěné SIM karty vždy od dvou poskytovatelů a přepínaly by se podle místní kvality signálu v drážních koridorech. To by v důsledku mělo přinést zlepšení kvality příjmu dat pro cestující.

Zástupci ČD už dříve naznačili, že doby zcela neomezeného internetu pro cestující skončí. Dostanou datový limit v řádu nižších stovek megabytů. Takže na prohlížení internetový stránek a psaní e-mailů akorát, na stahování filmů nebo větších souborů rozhodně málo.

„U našeho společného projektu se společností Deutsche Bahn Praha–Berlín–Hamburk jsme museli omezit objem dat v první třídě na 500 MB a ve druhé na 200­MB, abychom mohli připojení poskytovat zdarma. Deutsche Bahn totiž platí za stažený objem dat,“ vysvětloval už dříve mluvčí ČD Joklík. Němci nabízejí ve svých vlacích neomezené stahování zdarma jen ve vysokorychlostních vlacích ICE, v ostatních soupravách mají cestující limit.

Soukromí konkurenti českého státního dopravce – RegioJet či Leo Express – zatím žádné změny v nabídce wi-fi připojení neoznamovali. Jejich náklady na tuto službu jsou ale vzhledem k­výrazně nižšímu počtu vlaků logicky podstatně menší než u ČD.