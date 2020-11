Z berlínského Tegelu po 60 letech odletělo poslední letadlo, letiště končí svůj provoz

Berlín Z berlínského Tegelu v neděli odpoledne po 60 letech komerčního provozu odletělo poslední letadlo s cestujícími, letiště na severozápadě německé metropole tak končí svůj provoz. Leteckou obsluhu Berlína plně přebírá nové letiště Willyho Brandta, které je v provozu od soboty minulého týdne. Berlínský starosta Michael Müller nedělní událost označil za historický okamžik plný emocí.

Poslední letadlo z Tegelu, které vypravila francouzská společnost Air France do Paříže, odstartovalo asi v 15:40, což bylo se 40minutovým zpožděním oproti plánovanému odletu. Výběr francouzských aerolinek byl symbolický, protože první linkový let na Tegel v tehdejší západní části rozděleného velkoměsta uskutečnila rovněž Air France, a to v lednu 1960.



Poslední letadlo vyprovodila k místu startu kolona servisních vozidel, jejichž řidiči měli puštěné sirény. Letadlu se dostalo i slavnostní fontány v podobě postřiku od hasičských vozů.



Rozloučit se v neděli přišli mimo jiné berlínský starosta Müller, francouzská velvyslankyně v Německu Anne-Marie Descôtesová či šéf německé pobočky Air France Stefan Gumuseli. Descôtesová řekla, že Tegel je součástí společné historie, která spojuje Berlín a Francii.

„Letiště bylo pro nás Berlíňany bránou do světa,“ prohlásil Müller, který neděli označil za historický den. „Je to den plný emocí a vzpomínek a nám všem je z toho úzko u srdce,“ uvedl. Müller dodal, že z brány do světa se Tegel změní v bránu pro vědce z celého světa. Areál by se totiž v budoucnu měl stát vědeckotechnickým a průmyslovým parkem.

Tegel má pro obyvatele metropole nostalgický význam, protože po poválečném rozdělení města sloužil jako hlavní letecký uzel západního Berlína. Vznik Tegelu je navíc spjat s blokádou města a význam tohoto letiště ještě vzrostl po uzavření Tempelhofu, což bylo další letiště v někdejším západním sektoru metropole.

Šéf berlínských letišť Engelbert Lütke Daldrup v neděli prohlásil, že Tegel vždy ustál leteckou obsluhu metropole. „Za normálních okolností má kapacitu deseti milionů pasažérů ročně. V roce 2019 zde ale bylo odbaveno 24,2 milionu cestujících,“ řekl. „Tegel to vydržel a Tegel nám vždy prokázal dobrou službu,“ poznamenal Daldrup.

I přes význam Tegelu se ale město kvůli pandemii nemoci covid-19 nemohlo rozloučit s letištěm tak, jak by si představovalo. Akce pro veřejnost nebyly naplánovány a veřejnost se v neděli nedostala ani na vyhlídkovou terasu, která byla vyhrazena pro novináře a pozvané hosty. Z hygienických důvodů byl navíc vstup na terasu omezen, aby bylo možné udržet vzájemný odstup. Lidé ale odlet sledovali z různých míst metropole, například u příjezdu k letišti nebo z pláží jezera, které leží u ranveje.

V Berlíně jsou rovněž všudypřítomné plakáty s nápisem Danke TXL. Zkratka TXL je kódem Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) pro označení Tegelu.

Ačkoli je nyní Tegel považován za uzavřený, zůstane ještě půl roku v letové záloze. Povolení k provozu zde totiž formálně vyprší ke 4. květnu 2021. V neděli se ale na Tegelu symbolicky zhasínají světla.