Z Písku do Budějovic by měla vést střídavá třípruhová komunikace, naváže na dálnici D4

Praha Z Písku do Českých Budějovic by měla v budoucnu vést nová takzvaná střídavá třípruhová komunikace. Půjde o dvoupruhovou silnici rozšířenou o další jízdní pruh, který je střídavě přidělen pro předjíždění v příslušném směru. Na středečním jednání sněmovního hospodářského výboru o výstavbě dálnice D4 to uvedli zástupci ministerstva dopravy.

„V podstatě chceme od Písku po Suché Vrbné mít střídavý třípruh,“ řekl poslancům náměstek ministra dopravy Luděk Sosna. Na trase jsou podle něj tři problematické obce, Pištín, Češnovice a Dasný. Komunikace povede v nové trase obchvatem. Některé z nich budou složitější, jako například v případě Protivína, kde vede železniční trať. V současné době jsou podle něj schváleny záměry pěti staveb. První stavby by se podle náměstka mohly začít stavět za čtyři až pět let, dodal.

Dálnici na Písek má jako PPP projekt postavit a udržovat francouzské konsorcium. Nabídlo 16,5 miliardy Náměstek o záměru informoval v odpovědi na dotaz poslance ANO Romana Kubíčka, který poznamenal, že nemá smysl, aby plánovaná D4 končila v Písku. Třípruhová komunikace by podle něj byla smysluplná. Vicepremiér Karel Havlíček a ministr dopravy (za ANO) ve středu přišel poslance informovat o výstavbě dálnice D4 v úseku mezi Příbramí a Pískem. Vláda v pondělí schválila návrh koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu zmíněné části dálnice. Návrh dostane nyní Sněmovna, v případě schválení smlouvy by stavba měla začít v březnu. Část D4 by formou PPP mělo postavit a následně provozovat francouzské konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.