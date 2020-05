Z pražské Florence odjel první autobus obnovené linky do Německa. Cestovalo v něm 13 lidí

Praha Z pražské Florence ve středu ráno odjel první autobus obnovené pravidelné linky do Německa. Spojem RegioJetu cestovalo z Prahy do Drážďan a Berlína 13 lidí, převážně cizinců. Jde o první obnovený spoj po zákazu mezinárodní dopravy kvůli pandemii koronaviru. Ostatní velcí dopravci s obnovením linek do zahraničí vyčkávají.

Zákaz mezinárodních autobusových i železničních spojů pro cestující platil v Česku od 14. března, dopravci kvůli tomu museli zrušit desítky spojů. Na začátku minulého týdne vláda rozhodla, že mezinárodní dopravu znovu povolí od 11. května.

První autobus RegioJetu vyrazil ve středu z Prahy v 8:30, další zastávku má v Drážďanech. Jednou z cestujících byla Karolína, která v Německu žije a hraje stolní tenis. Současnou pandemii ovšem trávila u rodičů v Česku. „Čekala jsem, až se situace trochu uvolní a mohla se v klidu vrátit do Německa. Cestu zpátky do Česka zatím neplánuji,“ řekla před odjezdem. K cestě do Německa ji přesvědčila i možnost návratu k tréninku, ještě předtím počítá s povinnou karanténou.



RegioJet má pro středu naplánován i návrat autobusu do Česka, odpoledne by měl vyrazit z Berlína. Zatím si cestu rezervovalo 20 cestujících. Další spoj do Německa by měl jet v sobotu. Vedle toho RegioJet plánuje obnovení další autobusové linky z Brna do Vídně. Ta by měla začít fungovat od pondělí.

Ostatní dopravci se spuštěním mezinárodních linek vyčkávají. Pro Leo Express jsou klíčová spojení do Polska a na Slovensko. Obě země však zatím nepovolují vstup cizinců do země. Dopravce chce po uvolnění tamních zákazů prodloužit do těchto zemí své spoje mezi Prahou a Ostravou.

České dráhy už v minulém týdnu uvedly, že o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území.

Podmínky pro cesty do zahraničí jsou stejné jako v případě individuální dopravy. Na hranicích tak bude policie u cestujících kontrolovat podmínky pro cesty do a ze zahraničí. Lidé se musí při návratu do vlasti prokázat negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.