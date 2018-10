Začal nejdelší komerční let světa. Letadlo míří ze Singapuru do New Yorku, ve vzduchu bude 19 hodin

Singapur Společnost Singapore Airlines ve čtvrtek zahájila nejdelší komerční lety bez mezipřistání na světě na lince Singapur-New York. Trasu dlouhou více než 15 000 kilometrů letadlo urazí za necelých 19 hodin. Singapurské aerolinie tímto letem obnovují populární linku na letiště v Newarku, kterou kvůli vysokým nákladům zrušily v roce 2013.

V současnosti je nejdelší nonstop let společnosti Qatar Airways z novozélandského Aucklandu do hlavního města Kataru Dauhá, který trvá 17 hodin 40 minut. Společnost Qantas Airways má v nabídce 17hodinový let bez mezipřistání mezi australským městem Perth a britskou metropolí Londýnem.



Letoun Airbus A350-900ULR odstartoval ve čtvrtek krátce před 18:00 SELČ (před půlnocí místního času) ze singapurského letiště Changi. V letadle jsou místa jen pro 161 pasažérů, z nichž 67 cestují business třídou a 94 třídou premium economy. Menší počet sedadel poskytne cestujícím větší prostor k sezení.

Pasažéři v business třídě mají k dispozici i vlastní postel a během letu také dostanou dvě hlavní jídla, přičemž si budou moci zvolit dobu jejich podávání. Kromě toho mají nárok na doplňkové občerstvení. Cestující z třídy premium economy dostanou dvě hlavní jídla v určenou dobu a menší občerstvení.

Podle deníku The Independent je v nabídce Singapore Airlines pro business třídu například steak z vysokého roštěnce, humr či hamburger. Kromě toho budou ale pro cestující připravena i jídla, která jsou vhodná pro extrémně dlouhý let. „Výzkum ukazuje, že je důležité dbát na hydrataci a vyhýbat se přemíře alkoholu a jídlům, která způsobují nadýmání,“ řekla agentuře AFP zdravotnická expertka Rhenu Bhullerová z poradenské firmy Frost & Sullivan.

Ke komfortu cestujících má přispět i vyšší strop letadla, větší okna a speciální osvětlení snižující následky pásmové nemoci. Pomoci zahnat nudu má výběr z množství filmů a další audiovizuální zábavy o celkové délce 1200 hodin.

Let potrvá kolem 19 hodin

Dvoumotorové letadlo, které se vydalo na cestu ze Singapuru do New Yorku, využívá speciální systém, jenž umožňuje spalovat o 25 procent méně paliva, než běžně spotřebují letouny podobné velikosti, uvedla společnost Airbus.

Let z městského státu Singapur do New Yorku by měl za normálních meteorologických podmínek trvat maximálně 18 hodin 45 minut. Piloti budou mít ale rezervu na více než 20 hodin non-stop letu.

Pro výrobce letadel Airbus je společnost Singapore Airlines dosud jediným zákazníkem, který si objednal letouny A350-900ULR, prodlouženou verzi dvoumotorového stroje A350. První z těchto letounů singapurské aerolinie obdržely v září, dalších šest má být dodáno do konce roku.



Singapore Airlines létaly na lince ze Singapuru do New Yorku v minulosti devět let s čtyřmotorovým letounem A340-500, který měl ale vysokou spotřebu paliva. V roce 2013 kvůli příliš velkým nákladům na palivo nevýnosnou linku zrušily.