Zachrání stát Smartwings a ČSA? Verdikt zřejmě padne do dvou týdnů, firmám chybí tržby

PRAHA Nebe nad Českem i Evropou je téměř prázdné, stejně jako kasy leteckých společností. Česká vláda i proto rozhodne, zda se ujme záchrany firmy Smartwings, pod jejíž křídla spadá též tradiční značka České aerolinie (ČSA) a jejích 13 letadel.

„Chceme mít nejdéle do konce dubna řešení, mám na to speciální tým. Doporučuji nejdříve záruku za úvěr, pak teprve případný vstup do společnosti,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO). Ve hře je tedy jištění půjčky, ale i nákup akcií aerolinek a pomoc zevnitř. Jsou i jiné cesty: vláda USA aerolinkám pošle v přepočtu přes 600 miliard korun, většinu peněz nebude chtít vrátit.



Smartwings potřebují peníze na aspoň dílčí výplaty letušek či pilotů, aby nemusely propouštět. Chybí jim tržby, mimo provoz jsou linky i charterové lety. Otázkou však je, zda stát pomůže celé skupině Smartwings, nebo jen dříve státním ČSA, které tvoří pouze malou část holdingu. „Řešíme všechny varianty,“ řekl Havlíček. Překážkou může být skutečnost, že bezmála poloviční podíl ve Smartwings drží čínská skupina CITIC, která se však řízení firmy v podstatě neúčastní a s českými manažery téměř nekomunikuje.

Smartwings – podnik dříve známý pod názvem Travel Service – patří mezi klíčové dopravce na ruzyňském letišti. Dohromady s ČSA jejich letadla tvořila v době před koronavirovou krizí 14 procent tamního provozu: dohromady má holding flotilu celkem 55 strojů.

Nyní padl počet jejich vzletů téměř k nule, vypadly tržby a vyhlídky jsou velmi nejisté. „Stojí 95 procent naší flotily. Loni jsme přes Velikonoce realizovali asi 750 letů, letos jsou to jednotky za týden,“ popsala mluvčí holdingu Vladimíra Dufková.

Stroje z flotily se „proletěly“ třikrát do Číny, odkud zajišťovaly převoz části zdravotnického materiálu: roušek, rychlotestů nebo ochranných obleků. V rámci takzvaných repatriačních letů pak Smartwings pomáhaly dostat se krajanům do Česka. Jinak žádné charterové lety na dovolené nebo linkové lety na obchodní jednání nebo eurovíkendy. Byznysový průšvih.

Stát pomůže. Jako jinde

Bez pomoci od státu není skoro možné, aby společnost – stejně jako její konkurenti v Evropě či ve Spojených státech – zásah vyšší koronavirové moci ustála. Ke scénářům záchrany se nechtělo vedení Smartwings vyjadřovat. Nicméně šéf českých aerolinek Jiří Šimáně už v březnovém rozhovoru pro Lidovky.cz vyjádřil pevnou víru, že stát v těžké situaci společnosti pomůže.

„Vzhledem k tomu, jak jiné státy přistupují ke svým národním dopravcům – ať už ve Francii, v Německu, v Británii, v USA, ve Finsku, nebo v Itálii –, nepochybuji o tom, že nás stát podpoří,“ popsal Šimáně.

Jednou z možností je přímý kapitálový vstup, kdy Itálie v roce 2018 stáhla pod svá křídla kolabující Alitalii. Podobný scénář načrtla šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) v úterních Hospodářských novinách: „Osobně si myslím, že by bylo nejlepší ČSA koupit. Ale je tam i zahraniční strategický partner, což vidím jako problém.“

Komu patří ČSA?

Schillerová konkrétně myslela čínskou společnost CITIC, která drží ve Smartwings 49 procent. „Českou“ majoritu v holdingu tvoří společnosti, za nimiž stojí zejména manažeři Jiří Šimáně, Jaromír Šmejkal nebo Roman Vik.

Smartwings je klíčovým vlastníkem ČSA, drží v nich 98 procent, zbylý dílek patří České pojišťovně. Dříve byly ČSA státní, vlády se však svého podílu v dříve prodělečné firmě po roce 2010 postupně zbavovaly. Posledních 19 procent prodal stát před dvěma lety. Nyní se vládní vyslanci můžou do ČSA vrátit. Jako zachránci, kteří zastaví neodvratný pád.

Vím, že titulek prodává, ale nemá být zavádějící a strašit. Tohle už je moc. Chci ujistit, že Schillerová nic zestátňovat nechtěla a nechce. @CzechAirlines jsem uvedla jako příklad strategicky důležité firmy. Její pád by ve výsledku vyšel ČR dráž než případná pomoc před krachem. pic.twitter.com/WdJM2BjgbT — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 16, 2020

„Věřím, že všichni akcionáři se budou chovat racionálně a že se pokusí najít řešení, které umožní záchranu firmy. Žádný z nich na tom nevydělá, ale je šance, že firma nepadne,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Pokud by Smartwings a ČSA dohnal temný scénář, Češi by to pocítili. „Fungování této společnosti bude mít v období po aktuální krizi velice významný dopad na turistiku, ale i byznys v Česku,“ podotkl analytik Petr Kováč, který se dlouhodobě věnuje letecké dopravě.