Žaloba kvůli ‚superpozemkům‘ u trati na letiště. Stát chce zrušit smlouvu s developerem

PRAHA Správci české železnice podali v pondělí žalobu na neplatnost smlouvy, kterou loni uzavřelo jejich bývalé vedení. V ní se zavázali prodat atraktivní pozemky u dejvického nádraží developerské firmě Amádeus Real.

Jde o parcely, které můžou mít v budoucnu tržní hodnotu i miliardu korun. Pozemky s rozlohou 24 tisíc metrů čtverečních okolo nádraží Praha-Dejvice slíbila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) prodat firmě Amádeus Real – loni v únoru na to spolu uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí.

Krátce poté nedobrovolně skončil na SŽDC její tehdejší šéf Pavel Surý. Nové vedení mělo na kontrakt zřejmý názor: je třeba jej vypovědět. Podle zjištění LN se rozhodlo napadnout ho žalobou, kterou v pondělí podalo u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Ve hře jsou nesmírně atraktivní pozemky v širším centru hlavního města nedaleko stanice metra Hradčanská, kde můžou vzniknout byty, kanceláře nebo obchody. Jejich hodnotu v budoucnu ještě zvýší skutečnost, že tam vyroste stanice nové železniční tratě na Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla. Vznikne tak tam důležitý dopravní uzel, přestup z metra na vlak.

S ministrem v zádech

„Důvodem neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí je skutečnost, že při jejím uzavření došlo k porušení právních předpisů. Žalobu podáváme, aby byla odstraněna nejistota ohledně existence práv a povinností založených touto smlouvou a bylo předejito vzniku dalších škod,“ uvedl pro LN generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Konkrétně mělo dojít k porušení zákona o privatizaci: souhlas s prodejem dotčených pozemků měla podle něj udělit vláda, což se ale nestalo. SŽDC má ve sporu i politickou podporu. „V tomto případě je potřeba postupovat razantně a hájit majetkové zájmy státu,“ prohlásil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

O co jde: někdejší vedení SŽDC dalo developerské společnosti do rukou právo koupit si dnes téměř nevyužívané pozemky, přiléhající ke stanici Praha-Dejvice, nejpozději do roku 2030. Za ně má státnímu správci železnic zaplatit cenu, která bude v dané době tržní. Určit ji má znalec vybraný SŽDC.



„Tato cena přitom i podle našich očekávání může dosáhnout uváděné miliardy korun,“ ubezpečil mluvčí firmy Amádeus Real Karel Samec. Odmítá, že by smlouva o smlouvě budoucí porušovala zákon a zdůraznil, že firma trvá na jejím plnění.

„Pro její ukončení nevidíme důvod. Jsme přesvědčeni, že splňuje všechny zákonné požadavky a ani není pro SŽDC nevýhodná, jak se neustále zmiňuje. Je potřeba si uvědomit, že SŽDC podle smlouvy dostane veškerou domluvenou součinnost potřebnou pro modernizaci dráhy na letiště,“ dodal Samec.



Tím míní mimo jiné to, že si společnost Amádeus Real pořídila bytový dům v těsném sousedství pozemků, který bude kvůli stavebním pracím na nové trati zřejmě potřeba vyklidit – v tomto je potřeba součinnost vlastníka, tedy developerské firmy.



Zkusí ještě dohodu?

Vedení SŽDC, kterému od března loňského roku šéfuje Jiří Svoboda, je přesvědčeno, že smlouva není pro správce kolejí výhodná. Je zřejmé, že o lukrativní pozemky má zájem více firem na trhu a je tedy možné s nimi „hrát“ o co nejvýhodnější cenu, což je kvůli předkupnímu právu vyloučené.



V minulosti se o parcely zajímala například investiční skupina Penta miliardáře Marka Dospivy.

Svoboda se několikrát sešel s šéfem firmy Amádeus Real Václavem Klánem a pokoušel se s ním domluvit na zrušení smlouvy. Neuspěl.

Společnost, která v minulosti koupila například pražský obchodní dům Máj či připravuje výstavbu nové „čtvrti“ v centru Plzně, stále věří ve smírné řešení. „Záleží nám na korektních vztazích s našimi smluvními partnery. Proto jsme SŽDC nabídli jednání a věříme, že se nám podaří situaci vyřešit,“ dodal mluvčí Samec.