Dotace do zdravotnictví stát využil účelně, ale nevyváženě, zjistil NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace rozdělované mezi roky 2014 a 2020 z Integrovaného regionálního operačního programu. V 63 procentech případů stát použil peníze účelně a v 77 procentech hospodárně, zbylé případy vykazovaly jen mírné nedostatky. „Pořízené vybavení přispívalo ke kvalitativnímu zlepšení poskytované regionální zdravotní péče,“ informoval úřad v závěrech kontroly.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvedlo, že díky penězům z evropských fondů mohly nemocnice zkvalitnit zdravotní služby v regionech a pořídit si často nákladné zdravotnické vybavení. „Směřování dotačních prostředků včetně těch dodatečně navýšených ve prospěch návazné péče se ukázalo jako správné rozhodnutí, které řadě nemocnic pomohlo zvládat pandemickou krizi,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

Podle NKÚ se nepodařilo snížit počet akutních lůžek návazné zdravotní péče. Za nevyváženou považuje úřad podporu jednotlivým krajům. Kontroloři ve zprávě shrnuli, že se ministerstvu nepodařilo zpřístupnit zdravotní služby ve všech regionech bez rozdílu v jejich kvalitě, zkrátit dobu pobytu pacientů mimo přirozené prostředí a zkrátit dobu pracovní neschopnosti, a podpořit tak sociální začleňování lidí ohrožených sociálním vyloučením v důsledku zdravotního stavu.

„Podpora měla mj. umožnit přístup ke kvalitním zdravotním službám ve všech regionech. MMR však při přípravě podmínek výzev problém regionální nerovnosti v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče zcela opomenulo. Podpora zdravotnictví v regionech byla při původním rozdělení dotací v roce 2016 nevyvážená,“ uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

„Zatímco nemocnicím v pěti krajích, které podaly žádost dříve, odsouhlasilo MMR peníze na všechny projekty, např. Nemocnice Pardubického kraje by zůstala zcela bez podpory, protože na ni již žádné dotace nezbyly. A například požadavky nemocnic v Ústeckém kraji by byly naplněny jen asi z jedné pětiny. MMR situaci napravilo až v březnu 2019, necelé dva roky před koncem programového období 2014–2020, a to jen díky přesunutí volných zdrojů z jiného operačního programu, ve kterém se nedařilo prostředky z EU čerpat,“ doplnil NKÚ.

„Rizik jsme si vědomi, a proto neustále zlepšujeme kontrolní systém u projektů tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání a to v úzké spolupráci se všemi aktéry implementace včetně NKÚ,“ reagovalo ministerstvo.

MMR v tiskové zprávě také zmínilo, že regionální podpora nemocnic byla do jisté míry ovlivněna nastavením parametrů Koncepce návazné péče a mohlo tak dojít k tomu, že do některých nemocnic a krajů směřovala vyšší podpora.

„Řídící orgán IROP ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví proto nastavil parametry programového období 2021-2027 tak, aby všechny projekty plnily kritéria dostupnosti a kvality a dotační prostředky směřovaly více regionálně. Tedy tam, kde péče dosud poskytována není, nikoliv plošně do všech krajů,“ doplnilo ministerstvo.