Propadne nevyčerpaná dovolená na konci roku?
Ne, o nevyčerpanou dovolenou na konci roku nepřijdete. Podle zákoníku práce vám ji zaměstnavatel musí naplánovat tak, abyste ji vybrali ještě v tom roce, za který vám vznikla. Pokud si tedy volno nenaplánujete sami, třeba proto, že nemáte kam vyrazit nebo nechcete utrácet, může termín čerpání určit firma. Výjimkou jsou jen naléhavé provozní důvody nebo překážky na vaší straně, například nemoc či rodičovská dovolená.
I kdyby vám ale zaměstnavatel volno včas neurčil, dovolená vám na Silvestra nezmizí. Podzimní tlak na dočerpání dovolené tak není o tom, že by dny volna propadly, ale o tom, že firma plní svou zákonnou povinnost vyčerpat ji v daném roce.
Lze převést dovolenou do dalšího roku?
Ano, nevyčerpaná dovolená se do dalšího roku převádí. Pokud ji nebylo možné vyčerpat kvůli naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele nebo kvůli překážkám v práci na straně zaměstnance, převádí se bez nutnosti žádosti.
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To ale neznamená, že zaměstnavatel může bez zákonného důvodu dlouhodobě rezignovat na čerpání dovolené v roce, kdy na ni vzniklo právo. Zákoník práce rozlišuje mezi samotným vznikem nároku, určením termínu čerpání, skutečným vyčerpáním a proplacením při skončení pracovního poměru.
Kdy může o převod požádat sám zaměstnanec?
Kromě převodu z provozních důvodů nebo kvůli překážkám v práci může zaměstnanec písemně požádat o převedení části dovolené, která přesahuje zákonnou základní hranici – tedy nad rámec čtyř týdnů, a u pedagogických či akademických pracovníků vysokých škol nad rámec šesti týdnů (přestože jejich zákonná výměra činí osm týdnů).
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Písemná žádost ale neznamená automatický nárok. Zákon říká, že tuto část lze na základě písemné žádosti převést, zaměstnavatel tedy nemusí každé žádosti vyhovět, měl by ale přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance.
Do kdy musí zaměstnanec vyčerpat starou dovolenou?
Zaměstnavatel musí převedenou dovolenou určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku (pokud tomu nebrání zákonem vymezené překážky). Zásadní roli tu hraje datum 30. června následujícího roku – pokud zaměstnavatel čerpání staré dovolené neurčí nejpozději do tohoto termínu, získává právo určit termín jejího čerpání rovněž zaměstnanec.
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Představte si třeba dovolenou z roku 2026. Pokud vám na konci roku 2026 zbyde část volna ze zákonných důvodů a zaměstnavatel neurčí její čerpání nejpozději do 30. června 2027, můžete od 1. července 2027 určit termín i vy – musíte ho ale zaměstnavateli písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete jinak.
Může zaměstnanec čerpat starou dovolenou po 30. červnu?
Ano, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé lhůta do 30. června neznamená, že do té doby musí být dovolená fyzicky vyčerpána – jde o lhůtu pro určení čerpání zaměstnavatelem, který může termín určit třeba i na podzim (při dodržení pravidel včasného oznámení).
Zadruhé, pokud zaměstnavatel termín do 30. června neurčí, právo určit čerpání vzniká od 1. července i zaměstnanci (vedle práva zaměstnavatele, nikoli místo něj). Samotná stará dovolená se pak má zpravidla vyčerpat nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.
Lze nevyčerpanou dovolenou proplatit?
Za trvání pracovního poměru běžnou nevyčerpanou dovolenou proplatit nelze. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou náleží až při skončení pracovního poměru.
Zvláštní výjimkou je dodatková dovolená (spojená s vymezenými náročnými nebo zdraví škodlivými pracemi). Tu nelze proplatit ani při skončení pracovního poměru a musí být vždy vyčerpána.
Co když čerpání dovolené brání nemoc nebo rodičovská?
Pokud dovolenou nelze vyčerpat ani do konce následujícího kalendářního roku kvůli nemoci, mateřské nebo rodičovské dovolené, určí zaměstnavatel její čerpání až po skončení těchto překážek. Dovolená tedy nezaniká jen proto, že volno kvůli nim nestihnete vybrat ani v příštím roce.
Rozhodující je přitom samotná rodičovská dovolená (tedy omluvené volno z práce), nikoli to, jak dlouho rodič pobírá rodičovský příspěvek.
Kdo určuje termín dovolené a jak dlouho předem?
Dobu čerpání dovolené zpravidla určuje zaměstnavatel, který musí přihlížet k provozním důvodům i k oprávněným zájmům zaměstnance. Konkrétní termín musí zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnou na kratší době.
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Od 1. srpna 2024 už zaměstnavatel nemusí sestavovat písemný rozvrh čerpání dovolených (zákon č. 230/2024 Sb.), povinnost písemně oznámit konkrétní termín ale zůstala. Při rozdělení dovolené musí alespoň jedna část činit zpravidla nejméně dva týdny vcelku, nedohodnou-li se jinak. Pokud firma vyhlásí hromadnou (celozávodní) dovolenou, musí být nezbytná z provozních důvodů a nesmí přesáhnout dva týdny (u uměleckých souborů čtyři týdny).
Pokud už zaměstnanec nárok na dovolenou nemá a firma mu nepřiděluje práci, může jít o překážku na straně zaměstnavatele. Navíc platí, že se dovolená počítá v hodinách a za neomluveně zameškanou směnu ji lze krátit o počet neomluveně zameškaných hodin.
Platí stejná pravidla i pro DPP a DPČ?
Od 1. ledna 2024 mají při splnění zákonných podmínek právo na dovolenou také lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dohoda musí v daném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 28 kalendářních dní a pracovník musí pro účely dovolené odpracovat alespoň 80 hodin.
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Pro výpočet se používá fiktivní dvacetihodinová týdenní pracovní doba. Pokud dohoda pokračuje do dalšího roku, uplatní se na nevyčerpanou dovolenou pravidla převodu, a při skončení dohody se nevyčerpaná dovolená finančně vypořádá.