Ze tří na dvě. Nové sazby DPH zdraží kadeřníka a pivo, potraviny zlevní

Nové sazby daně z přidané hodnoty zjednoduší celý daňový systém, míní vláda. Na druhé straně ale výrazně zdraží například čepované pivo, noviny nebo kadeřnické služby, které ze „staré“, desetiprocentní snížené sazby podle vládního návrhu přejdou do základní sazby 21 procent.

Do „nové“, dvanáctiprocentní snížené sazby (dosud platí 10procentní sazba) pak spadne veřejná doprava, stravovací služby a ubytovací služby, časopisy, bezlepkové výrobky, vodné a stočné, centrální teplo, ale i léky. Podle propočtů však půjde o zdražení čítající pouhé jednotky korun.

Ze „staré“, patnáctiprocentní sazby naopak do nižší, dvanáctiprocentní sazby DPH se nově přesouvají potraviny, stavební práce či dětské autosedačky. U těchto položek se pak očekává nepatrné zlevnění.

„Snížení DPH u potravin o tři procenta je pro zákazníky dobrou zprávou, každá koruna úspor je v dnešní době důležitá. Obchody to samozřejmě promítnou do cen. A pokud vláda bude chtít dál pomoci, měla by být odvážnější ve snižování byrokracie okolo výroby a prodeje potravin, protože to výrazně zvyšuje náklady, a tedy i ceny,“ říká prezident obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Do základní, 21procentní sazby se vrací některé výrobky a služby, které se v květnu 2020 přesunuly do snížené, desetiprocentní sazby.

Zdražení se bude týkat kadeřnických a holičských služeb, oprav obuvi, kožených výrobků či jízdních kol.

Zamýšlené zvýšení DPH u kadeřnických a holičských služeb bude zátěží zejména pro zaměstnavatele v těchto oborech, kteří se pohybují obratově nad dva miliony korun ročně, což je limit pro povinnost registrace k DPH.

Pivo ano, víno ne

„Zvýšení sazby DPH budou muset kadeřníci promítnout do cen, případně snížit své marže, což by mělo dopad například na snížení počtu zaměstnanců po škole, kteří jsou v prvních letech své praxe zejména nákladem pro podnikatele,“ říká Václav Pražák, který je garantem kadeřnické sekce Asociace kosmetických a kadeřnických oborů, a dodává, že OSVČ, zejména drobných živnostníků v těchto oborech, se toto zvýšení většinou nedotkne vzhledem k tomu, že mají roční „příjmy“ do zmiňovaných dvou milionů a povinnost registrace k DPH se na ně nevztahuje.

Nejdiskutovanější je čepované pivo, které se z 10procentní sazby přesouvá do základní 21procentní sazby DPH. Podle zástupce gastronomů v AMSP ČR Luboše Kastnera čeká čepované pivo nominální zdražení o jedenáct procent.

„Jsem návrhem rozhořčen. Vínu dává moravské politické Palermo dárek, ale pivařům, sladařům, pěstitelům ječmene i minipivovarům dává přímo pěstí mezi oči,“ rozhořčeně říká Kastner a dodává, že vínem zlobbovaná vláda rozhoduje bez dopadových analýz a v chaosu a likviduje českou gastronomii, zejména v regionech.

Stát totiž diskutovanou spotřební daň na tichá vína nakonec nezavede. Podle premiéra Petra Fialy převážil argument, že v okolních státech tato daň neplatí. Ostatní alkohol spotřebnímu zdanění podléhá.

Nulové DPH na knihy

Nečekaně vláda oznámila, že DPH na knihy bude nulové, což překvapilo zástupce knižního segmentu.

„Zlevnění knih bych nyní určitě neočekával. Knižní trh bojuje s obrovským zvýšením nákladů a razantním snižováním marží. Nulové DPH ovšem bude mít pozitivní vliv na probíhající zvyšování cen knih, které by se mělo zastavit,“ říká ředitel marketingu a e-commerce Knihy Dobrovský Adam Pýcha a dodává, že lze očekávat zatraktivnění knižního světa pro všechny čtenáře.

Podle něj je tato zpráva extrémně silným signálem, že je pro společnost důležitá vzdělanost a kulturní prostředí. „Jsme národem čtenářů a čtenářek, což bylo nyní podtrženo, a dostali jsme se na úroveň, kterou známe z řady dalších evropských zemí,“ dodává Pýcha.