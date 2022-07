Dovolené zdražují. Kdy je nejvhodnější koupit letenku a můžeme letos počítat s nějakými last minute?

Vlnu zdražování mezi aerolinkami vyvolala válka na Ukrajině a následné zdražování leteckého paliva. Nyní ji však tlačí ještě výš enormní poptávka cestujících, která často převyšuje možnosti leteckých společností zasažených nedostatkem personálu.

Extrémně vysoké ceny letenek odradily letos od tradiční dovolené na Francouzské riviéře i čtyřčlennou rodinu ze severu Čech. „Před pandemií jsme každoročně létali na dovolenou z Prahy do Nice. Ještě v roce 2019 nás letenky pro celou rodinu vyšly na necelých 20 tisíc korun, letos by to ale bylo 43 tisíc korun, tak jsme raději vyrazili autem do Tater,“ popsala 55letá Martina.