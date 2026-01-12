Drahé kovy boří rekordy. Cena zlata poprvé překonala hranici 4 600 dolarů

  15:13aktualizováno  15:13
Cena zlata k okamžitému dodání v pondělí poprvé překonala hranici 4 600 dolarů (zhruba 95 600 korun) za troyskou unci. Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních 84,60 dolaru za unci se dostala i cena stříbra. Ceny těchto kovů se zvyšují poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování šéfa americké centrální banky Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Trhy podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade sledují dění kolem Powella a také nepokoje v Íránu. „Americké futures se po zprávách o Powellovi otočily směrem dolů, což byl signál pro zlato, aby se vydalo na cestu vzhůru,“ uvedl.

Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Růst ceny komodity pohání také nákupy centrálních bank. „Očekávám, že apetit centrálních bank po zlatě a stříbře bude v letošním roce nadále růst, protože drahé kovy jsou vnímány jako méně riziková alternativa k dolaru,“ dodal Waterer.

Powell v neděli řekl, že mu administrativa prezidenta Donalda Trumpa pohrozila trestním oznámením kvůli jeho loňskému vystoupení v Kongresu. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby. „Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování,“ řekl šéf Fedu.

„Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení,“ dodal.

„Latinská Amerika zůstává zdrojem další nejistoty – Venezuela, Kolumbie i Kuba se znovu dostávají do centra geopolitických sporů a sankční politiky, což zvyšuje nervozitu na komoditních trzích jako celku,“ sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Troyská unce

oz; 31,1 gramu

Analytik také připomněl, že jako stále reálnější problém se ukazuje Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. „Pokud se začne vážně debatovat o oslabení nebo dokonce rozpadu NATO, jde o systémový šok, jehož dopad se v cenách aktiv ještě plně neodrazil,“ domnívá se Lajsek.

„V tomto prostředí není úvaha o zlatu na úrovni 5 000 dolarů za unci ničím extrémním. Nejde o krátkodobou spekulaci, ale o logický důsledek kombinace vysokého globálního zadlužení, eroze důvěry v měnové autority a narůstajícího geopolitického napětí. Zlato se znovu stává aktivem, které se nenakupuje kvůli výnosu, ale kvůli přežití hodnoty,“ dodal.

Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí.

