Víc vlaků do Budějovic a návrat skupinové slevy. Dráhy představily nový jízdní řád

  11:42aktualizováno  11:42
České dráhy představily změny v jízdním řádu, který nově zavádí dva expresy a jeden rychlík do Českých Budějovic, více spojení do Berlína a od května i do Hamburku a dánské Kodaně. Ve zkušebním provozu se vrátí i dříve zcela běžná skupinová sleva. Nově při ní skupina ušetří čtvrtinu ceny. Bude ale limitovaná maximálním počtem pěti cestujících a bude platit od začátku příštího roku zatím do konce března.

České dráhy představily novou soupravu ComfortJet. Tyto vlaky budou jezdit na vnitrostátních linkách, později se s nimi počítá na trasách do Berlína, Hamburku, Budapešti nebo Štýrského Hradce. Akce se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka. (9. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Sleva se sčítá. Pokud máte IN kartu, tak o tuto slevu slevu nepřicházíte,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec. Množstevní sleva nicméně bude dostupná jen při nákupu jízdenky online. U klasické pokladny cestující se slevou neuspěje.

Nový jízdní řád začíná platit od 14. prosince. Obvykle je spojován se zdražováním jízdného, což bude případ i letošního roku, kdy ceny vzrostou o 2,2 procenta. U jízdenky do 25 kilometrů se cena zvýší o dvě koruny a u stokilometrové vzdálenosti o pět korun. „Není to nic zásadního, věříme, že to lidi od cestování vlakem neodradí,“ uvedl Krapinec.

Kompenzací růstu cen o inflaci podle něj bude navyšování počtu nových souprav, které by nově měly být i ve vyhledávači označené tak, aby cestující viděl, že si pořizuje jízdenku na nové nebo nebo prémiové soupravy.

Prémiové vlaky

Celkem jde o 38 souprav vlaků, které ČD označují za prémiové. Kromě už stárnoucích souprav Pendolino, na které dopravce nedávno zrušil příplatek v podobě povinné místenky, jde o podstatně modernější soupravy označované jako Railjet, Comfortjet nebo InterJet.

Zrušení příplatku za pendolina nicméně doprovázel další krok v podobě zavedení povinných místenek na expresních relacích mezi Prahou a Ostravou, kterou dopravce provozuje komerčně mimo objednávku státu.

