„Sleva se sčítá. Pokud máte IN kartu, tak o tuto slevu slevu nepřicházíte,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec. Množstevní sleva nicméně bude dostupná jen při nákupu jízdenky online. U klasické pokladny cestující se slevou neuspěje.
Nový jízdní řád začíná platit od 14. prosince. Obvykle je spojován se zdražováním jízdného, což bude případ i letošního roku, kdy ceny vzrostou o 2,2 procenta. U jízdenky do 25 kilometrů se cena zvýší o dvě koruny a u stokilometrové vzdálenosti o pět korun. „Není to nic zásadního, věříme, že to lidi od cestování vlakem neodradí,“ uvedl Krapinec.
Kompenzací růstu cen o inflaci podle něj bude navyšování počtu nových souprav, které by nově měly být i ve vyhledávači označené tak, aby cestující viděl, že si pořizuje jízdenku na nové nebo nebo prémiové soupravy.
Prémiové vlaky
Celkem jde o 38 souprav vlaků, které ČD označují za prémiové. Kromě už stárnoucích souprav Pendolino, na které dopravce nedávno zrušil příplatek v podobě povinné místenky, jde o podstatně modernější soupravy označované jako Railjet, Comfortjet nebo InterJet.
Zrušení příplatku za pendolina nicméně doprovázel další krok v podobě zavedení povinných místenek na expresních relacích mezi Prahou a Ostravou, kterou dopravce provozuje komerčně mimo objednávku státu.